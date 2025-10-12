Tour de France Türkiye yarışı nedeniyle İstanbul’da FSM Köprüsü ve birçok yol trafiğe kapatıldı (12 Ekim 2025)
Tour de France’ın amatör serisi L’Étape Türkiye by Tour de France yarışı nedeniyle İstanbul’da birçok yol trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü’nün Anadolu Yakası yönü saat 08.00 itibarıyla ulaşıma kapandı.
Bugün İstanbul’da düzenlenen Tour de France’ın yol bisikleti resmi amatör serisi ve uluslararası formatı L’Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu Yakası yönüne geçiş trafiğe kapatıldı.
Bisiklet turu nedeniyle saat 08.00 itibarıyla kapatılan FSM Köprüsü’nün Anadolu Yakası istikametinin saat 12.00’de yeniden trafiğe açılması bekleniyor.
112. kez düzenlenen yarış, Beykoz Spor Ormanı’ndan başladı. Yarışa katılan sporcular, Anadolu ve Avrupa yakası arasında uzanan parkur boyunca pedal çeviriyor.
Diğer yandan, bisiklet turu kapsamında Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişte Kavacık ayrımı trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişte ise araçlar için alternatif güzergâh Levent yönü olarak belirlendi.
Trafik polislerinin köprü istikametinde önlem aldığı görüldü.
Trafiğe kapalı yolların listesi
FSM Köprüsü – TEM Seyrantepe – RAMS Park Stadı
Beykoz Spor Ormanı
Küçüksu Caddesi
O-2 Çevreyolu
Kavacık kavşağı
Yeni Riva Yolu
Şehit Sinan Eroğlu Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Polonezköy Yolu
Fatih Sultan Caddesi
Kazım Karabekir Caddesi
Şehit Cengiz Caddesi
Şehit Aziz Caddesi
Beykoz Caddesi
Erguvan Sokak
Köyiçi Caddesi
Aşağı Mahalle Caddesi
Şile Caddesi
Karakiraz Yolu
Kömürlük Yolu
Alemdağ Şile Yolu
Ömerli Caddesi
Sırapınar–Ömerli Yolu
Sırapınar–Hüseyinli Yolu
Ayazma–Hüseyinli Yolu
Çengeldere Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi