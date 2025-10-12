Muğla’da 4.0 büyüklüğünde deprem: Naci Görür'den açıklama geldi
Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür, depremin Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında, düşey atımlı bir fay üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.
Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde, yaklaşık 2 saat önce 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada:
“2 saat önce Avcılar-Ula (Muğla)’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve kuzeybatı-güneydoğu yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu kuzey-güney yönünde gerilmektedir. Sevgiyle.”
Depremin, Muğla Fay Zonu’nun kara içi uzantısında gerçekleştiği ve bölgedeki gerilimin sürdüğü değerlendirilirken, olayda can ya da mal kaybı bilgisi henüz paylaşılmadı.