Bakanlık düzenleme hazırlıyor: Aidatlara keyfî zam yapılamayacak, site yönetimleri denetlenecek

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Kat Mülkiyet Kanunu’nda yapılacak değişiklikle denetimsiz site yönetimlerine son verilecek, aidatlara keyfî zam yapılamayacak. Yeni düzenleme kapsamında, bakanlığın denetimine tabi tutulacak yönetim şirketleri yaptıkları harcamaları şeffaf şekilde belgeleyerek kat maliklerine sunacak.

Haberde, kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan fahiş site aidatlarının önüne geçilmesi ve bazı medya organlarında “mafyavari yapılanma” olarak tanımlanan yönetim sorunlarının giderilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK

Edinilen bilgilere göre, AK Parti yönetimi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın son şeklini verdiği taslakla Kat Mülkiyeti Kanunu’nda değişiklik yapılacak. Özellikle kalabalık sitelerin yönetimleri denetime tabi tutulacak. Yetki belgesi bulunmayan yönetim şirketleri sitelerde görev alamayacak.

Yeni düzenleme kapsamında, kat malikleri ödedikleri aidatların nerelere harcandığını belge üzerinden takip edebilecek. Haksız aidat artışlarına yaptırım uygulanacak. Vatandaşlar isterse bakanlıktan denetim talep edebilecek.

Haberde ayrıca, AK Parti kaynaklarının şu bilgileri paylaştığı aktarıldı:



“Bazı site yönetimlerinde vatandaşları mağdur eden uygulamalar bulunuyor. Yapılacak düzenleme ile tüm harcamalar şeffaf olacak, işletme projeleri açık şekilde hazırlanacak. Kapı değişiminden bakım işlerine kadar tüm süreçlerde alınan teklifler kat maliklerinin bilgisine sunulacak.”

Yeni düzenlemenin yaklaşık 20 milyondan fazla vatandaşın yaşadığı siteleri kapsayacağını, 1 milyona yakın konut için profesyonel yönetim sistemine geçileceğini belirtildi. Yönetim hizmeti veren şirketler yetkilendirilecek, ödemelerde haksız artış yapanlara yaptırım uygulanacak.