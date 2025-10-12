Çocuk istismarından hüküm giyen ünlü rock solisti cezaevinde öldürüldü

İngiltere’de çocuk istismarı suçundan hüküm giyen eski rock grubu solisti Ian Watkins, cezaevinde başka bir mahkûm tarafından öldürüldü. Olay, ülkenin en güvenlikli hapishanelerinden biri olan Wakefield Cezaevi’nde meydana geldi.

Çocuk istismarından hüküm giyen ünlü rock solisti cezaevinde öldürüldü
İngiltere’de büyük yankı uyandıran bu olayda, çocuk istismarı suçundan hüküm giyen rock grubu Lostprophets’ın eski solisti Ian Watkins, cezaevinde öldürüldü.

Olay, yüksek güvenlikli Wakefield Cezaevi’nde meydana geldi. İngiliz basını, sabah saatlerinde bir mahkûma yönelik saldırı ihbarı alındığını ve olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin Watkins’in yaşamını yitirdiğini belirlediğini aktardı.

West Yorkshire Polisi, yaptığı açıklamada “Bugün sabah 09.39’da bir mahkûma saldırı ihbarı alındı. Ekipler kısa sürede müdahale etti ancak mahkûmun hayatını kaybettiği belirlendi” ifadelerine yer verdi.

Watkins, 2013 yılında çocuk istismarına ilişkin 13 farklı suçlamayı kabul etmiş, aralarında 13 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar girişimi de bulunan suçlar nedeniyle 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cezaevinde ölüm haberinin ardından İngiltere’de güvenlik protokolleri yeniden tartışılmaya başlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

rock cezaevinde çocuk istismarı
