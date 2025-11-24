Bakan Göktaş’tan çarpıcı uyarı: “Türkiye’nin kaderi aile yapısına bağlı!”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan’da gerçekleştirilen "Kadim Değerlerden Modern Yaklaşımlara Türk Dünyasında Kadın ve Aile Sempozyumu"nun açılış oturumunda kürsüye çıktı. Bakan Göktaş, konuşmasında Türkiye’nin demografik dönüşüm süreci üzerindeki kritik durumu ele alarak, aileyi yeniden güçlendirmeye yönelik politikaların hayati önem taşıdığını vurguladı.

DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM VE AİLE YAPISINDAKİ DEĞİŞİM

Bakan Göktaş, hızla değişen modern dünyanın getirdiği baskıların aile bağlarında zayıflamaya neden olduğunu belirtti. Konuşmasında, yalnızlaşma, aşırı bireyselleşme ve dijital çağın ortaya çıkardığı risklerin, bilhassa çocuklar üzerinde yeni tehditler yarattığını ifade etti.

Göktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak ülkenin demografik tablosunu sarsan rakamları paylaştı. Buna göre, ortalama hane halkı büyüklüğünün 3,11’e düştüğünü ve hanelerin yüzde 57’sinde çocuk bulunmadığını kaydetti. Daha da dikkat çekici olan, TÜİK projeksiyonlarına göre, gelecek 5 yıllık periyotta ilkokul çağındaki çocuk sayısının 900 bin azalacağına dikkat çekti.

Demografik risklerin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir politika setini uygulamaya koyduklarını belirten Bakan Göktaş, stratejilerinin "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde uzun vadeli olarak geliştirildiğini söyledi. Bu kapsamda, bilimsel temelli çalışmalar yürütmek üzere Nüfus Politikaları Kurulu ve Aile Enstitüsü gibi yapıların hayata geçirildiğini aktardı. Bakan Göktaş, bu çalışmalar kapsamında ülke genelinde büyük bir seferberlik ilan edildiğini belirterek, 81 ilde 15 binden fazla etkinlik düzenlendiğini ve 1926 kurumla iş birliği yapıldığını açıkladı. Bu projelerin, finansal desteklerden kültürel programlara kadar geniş bir alana yayıldığını ve evlenecek gençlere ile çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sağlanan desteklerin bu çalışmaların önemli bir bileşeni olduğunu ifade etti.

TÜRK DÜNYASI İLE ORTAK ADIMLAR

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile ortaklaşa yürütülen çalışmaların, bölgesel ölçekte aile politikalarının güçlendirilmesine katkı sağladığını belirten Bakan Göktaş, gerçekleştirilen bakanlar toplantıları ve kurulması planlanan yeni platformlarla Türk dünyasında kadın ve aile politikaları alanında iş birliğinin derinleştiğini kaydetti.

Bakan Göktaş, konuşmasını, uygulanan politikaların ana amacını özetleyen kararlı bir mesajla tamamladı: "7’den 70’e tüm aile bireylerini kapsayan politikalarla aileyi, sağlıklı, güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir toplumun temeli haline getiriyoruz."