Bakan Yumaklı’dan Et ve Süt Kurumu iddialarına yanıt geldi: ''Kurum şeffaf şekilde çalışmayı sürdürecek”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü'nün Macaristan'daki özel şirketinden et satın alındığı yönündeki iddialara netlik getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaparken, gündemde geniş yer bulan Et ve Süt Kurumu (ESK) hakkındaki iddialara karşı kurumunu savundu.

İddialar, ESK Genel Müdürü'nün, Macaristan'da faaliyet gösteren kendi şirketinden kuruma et satışı yapıldığı yönündeydi.

"DEVLETİN KASASINDAN TEK KURUŞ ÇIKMADI"

Bakan Yumaklı, yapılan kapsamlı incelemelerin sonuçlarını açıklayarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını kesin bir dille ifade etti. ESK'nın hesap iş işlemlerinin detaylı olarak incelendiğini belirten Yumaklı, şu önemli açıklamayı yaptı: "Bununla ilgili Et ve Süt Kurumu hesap iş işlemlerine bakıldığında anılan şirketin doğrudan veya dolaylı tek kuruşluk ticari ilişkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Devletin kasasından bu şirkete giden tek bir kuruş, bu şirketten alınan tek gram ürün yoktur."

Yumaklı, kurumun faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu ve şeffaflığını garanti ettiklerini vurguladı. Sözlerinin devamında, ESK'nın gelecekteki çalışmalarına dair kararlılık mesajını paylaştı: "Kendimizden eminiz. Et ve Süt Kurumu hesap verebilir, şeffaf, kamu yararı mevzuata uygun şekilde faaliyetlerine devam edecektir."

