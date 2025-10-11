Bakan Güler Ankara'da konuştu: “PKK ve iltisaklı tüm gruplar derhal silah bırakmalı”

Ankara’nın Polatlı ilçesinde düzenlenen ‘Ateş Serbest Faaliyeti-2025’ etkinliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan yerli ve milli silah sistemlerinin sergilendiği kapsamlı bir tatbikat oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, faaliyette yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin savunma sanayiindeki ilerlemesine ve terörle mücadeledeki kararlılığına vurgu yaptı.

Bakan Güler, “Bu kapsamlı faaliyet, kahraman ordumuzun üstün ateş gücünü, aynı zamanda yerli milli savunma sanayimizin ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetler ile yüksek nitelikleri haiz personelimizin maharetine şahit olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum” dedi.

“SİSTEMLERİMİZİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tatbikatın, kuvvetler arası koordinasyonu güçlendirdiğini söyleyen Güler, etkinliğin askeri açıdan önemli bir deneyim sunduğunu belirtti. “Ordumuzun envanterindeki birbirinden farklı sistemlerin denendiği ve etkinliklerinin bir kez daha müşahede edildiği bu faaliyette; kuvvetlerimiz arasındaki birlikte çalışabilirlik pekiştirilmiş, ateş desteğinin koordinasyonu geliştirilmiş, aynı zamanda personelimizin muhtelif çap ve özelliklerdeki silahları tanıması bakımından da faaliyet, müstesna bir deneyim imkanı sunmuştur. Bu kapsamlı faaliyetten de elde ettiğimiz verilerle sistemlerimizi geliştirmeye, kahraman personelimizin niteliklerini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAZIR VE CAYDIRICI BİR ORDUYA SAHİP OLMANIN ÖNEMİNİ GÖRÜYORUZ”

Bakan Güler, küresel güvenlik ortamında yaşanan risklerin güçlü bir orduya sahip olmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. “Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel tehditler, terörizm ve jeopolitik riskler, bizlere daima güçlü, hazır ve caydırıcı bir orduya sahip olmanın önemini hatırlatmaktadır” diyen Güler, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerlileşme oranına dikkat çekti. “Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve burada kıymetli temsilcileri bulunan ülkemizin göz bebeği savunma sanayii kuruluşlarımızın büyük gayretleriyle Türkiye, yerli-milli savunma sanayinde çığır açıcı bir ilerleme kaydetmiştir. Ülkemiz, bir kısmını az önce tatbikatta müşahede ettiğimiz etkili silah sistemleri dahil artık pek çok kritik teknolojiyi tasarlayıp ihraç ederken, bölgesinde ve dünyadaki etkisini de artırmaktadır” dedi.

Milli Savunma Bakanı, Türkiye’nin dış politikada barış ve istikrar odaklı tutumuna da değindi: “Türkiye olarak, başta bölgemiz olmak üzere tüm dünyada barışın sağlanmasına katkı sunmayı, her zaman adil ve kalıcı çözümün savunucusu olmayı ilkelerimizden biri olarak görüyoruz. Bu açıdan İsrail ve Filistin arasında ateşkese varılmasının, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çok önemli bir diplomatik adım olduğuna inanıyoruz.”

Güler, Türkiye’nin Mısır’daki ateşkes görüşmelerinde aktif bir rol üstlenerek uluslararası arenada diplomatik etkinliğini sürdürdüğünü de hatırlattı.

“GAZZE’DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Gazze’deki çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin sürecin hassasiyetle izlendiğini belirten Güler, Türkiye’nin insani yardımlar konusunda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi: “Gazze'de çatışmaların tamamen durdurulmasına ilişkin planın uygulanabilirliğinin uluslararası desteğe ve adil güvence mekanizmalarının kurulmasına bağlı olduğu da unutulmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, tarihi misyonumuz çerçevesinde ve Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, başta insani yardımların hızlıca bölgeye ulaştırılması, ateşkesin eksiksiz uygulanması ve sürekliliğine yönelik gelişmeleri yakından izleyecek, ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz.”

Milli Savunma Bakanı, konuşmasının sonunda terörle mücadeledeki kararlılığı net bir şekilde vurguladı: “Bugün artık ülkemizin huzurunu, güvenliğini ve geleceğini 40 yılı aşkın süredir tehdit eden terörle mücadelede önemli bir dönüm noktasına ulaşılmıştır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine her alanda ulaşmak, ülkemizin tüm kaynaklarını ve enerjisini kalkınma, refah ve aydınlık dolu ortak bir geleceğe yönlendirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir gayretle çalışıyoruz.”

Güler, bu mücadelenin en büyük dayanağının milletin birliği ve şehitlerin fedakarlığı olduğunu belirterek, “Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır” dedi.

“PKK VE İLTİSAKLI TÜM GRUPLAR DERHAL SİLAH BIRAKMALIDIR”

Terör örgütlerine sert bir mesaj gönderen Bakan Güler, “PKK ve iltisaklı tüm gruplar, alınan fesih kararı kapsamında derhal tüm terör faaliyetlerine son vermeli, başta Suriye olmak üzere farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce ve şartsız şekilde silahlarını teslim etmelidir” dedi.

Bakan Güler ayrıca, “Başta PKK, YPG, SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına, komşumuza ve farklı adlar altında faaliyet göstermesine müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isterim” ifadeleriyle Türkiye’nin kararlılığını vurguladı.

Tatbikatın yapıldığı bölgenin tarihî önemine de dikkat çeken Güler, “Bu topraklarda, bir asır önce istiklal mücadelesi veren bir ordunun mensupları olarak bulunmanın tarihi anlamına da dikkat çekmek isterim. Sakarya Meydan Muharebesi'nin en yoğun çatışmalarının yaşandığı Polatlı-Beylikköprü-Acıkır hattı asil milletimizin bağımsızlığı için her şeyini ortaya koyan Türk askerinin kahramanca mücadelesine şahit olmuştur” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu topraklar, milli hak ve menfaatlerimizin korunması için icra ettiğimiz tatbikatlara ev sahipliği yaparak tarih ile bugünü buluşturan bir bölge olması hasebiyle büyük bir manevi mirası temsil etmektedir.”