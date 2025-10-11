Bakan Tekin Nevşehir'de konuştu: “MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatıdır”

Nevşehir’de Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin 1. etabı, geniş katılımlı bir törenle hizmete açıldı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı konuşmada hem “MAARİF Modeli”nin hedeflerini anlattı hem de milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin eğitim sisteminde köklü bir dönüşüm başlattıklarını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana misyonumuz, Anadolu'nun özünden doğan milli birlik ve beraberliği yaşatmak, gelecek kuşaklara kenetlenmiş bir Türk milleti olarak aktarabilmektir.” dedi.

Bakan Tekin, eğitim sisteminde yıllardır süregelen sınav odaklı anlayışın öğrencilerin değer dünyasını gölgelediğini belirterek, “Uzun yıllar test odaklı hale gelen sistemin asli işlevi unutuldu. Biz, barışın, adaletin ve insanlığın ortak değerlerini merkeze alan bir müfredatla ilerliyoruz. Bu kapsamda Alevi-Bektaşi kültürü ve inançlarını da müfredatımıza dahil ettik. Çocuklarımız bu değerleri öğrenerek büyüyecek.” ifadelerini kullandı.

'CUMHUR İTTİFAKI ANADOLU'NUN İRFANIYLA YOĞRULMUŞTUR'

Cumhur İttifakı’nın ülkenin istikrarı ve birlik ruhu açısından önemine değinen Tekin, “Cumhur İttifakı bu coğrafyanın sigortasıdır. Bu birliktelik Anadolu'nun irfanı ve kültürüyle yoğrulmuştur. Bu anlayışı hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, açılışı yapılan Horasan Erenleri Dergahı Cemevi’nin, Cumhur İttifakı’nın birlik anlayışının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Hızır yoldaşınız olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin hepinize selamlarını getirdim.” diyerek konuşmasına başladı.

Yıldırım, Alevi toplumuna yönelik hizmet vurgusu yaparak, “Biz buraya siyaset yapmaya gelmedik, ticaret yapmaya da gelmedik. Biz, canlara ve Alevi toplumuna hizmet etmek için geldik. Alevi, Aleviliğini yaşasın; Ehlibeyt'i unutmasın, 12 İmam'ı bilsin. Biz bunun yaşatılması için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük cemevlerinden biri olarak tanımladığı yapının önemine değinen Yıldırım, “Bu eserin sahibi Cumhur İttifakı'dır. Cemevimizi Alevi-Bektaşi toplumuna armağan ediyoruz. Hayırlı, mübarek olsun.” dedi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür ederek, “Sayın Bakanımız ders kitaplarında ‘Orta Asya’ yerine ‘Türkistan’ ifadesinin kullanılmasını sağlayarak tarihimizin gerçek adını gelecek nesillere kazandırmıştır.” sözleriyle desteklerini dile getirdi.

'BU DERGAH KARDEŞLİĞİMİZİN SEMBOLU OLACAK'

Nevşehir Valisi Ali Fidan da törende yaptığı konuşmada, Hacıbektaş Veli’nin mirasına dikkat çekti. “Horasan'dan mübarek Anadolu topraklarına İslam'ın nurunu ve ecdadımızın mirasını taşıyan aziz erenlerin huzurunda, birliğin ve kardeşliğin nişanesi Hacıbektaş’a hoş geldiniz.” diyen Fidan, “Hünkar Hacıbektaş Veli'nin irfanı yalnızca bizim topraklarımıza değil, bütün insanlığa ışık tutmuştur. ‘İncinsen de incitme’, ‘Gelin canlar bir olalım’ diyerek sevgi ve kardeşlik tohumları ekmiştir.” dedi.

Fidan, konuşmasının sonunda “Bu dergah ve cemevi, Türk milletinin inanç zenginliğinin, kardeşliğinin ve birlik beraberliğinin sembolü olacaktır. Başta Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere tüm milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Yaşar Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, Alevi-Bektaşi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.