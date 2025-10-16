Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu: 'Türkiye, Gazze’de görev almaya hazır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze’de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladı.

NATO’DA ÖNEMLİ OTURUMLAR

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını, bu toplantılarda NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna’ya sağlanabilecek destekler ve diğer güvenlik konularının ele alındığını bildirdi.

Türkiye’nin NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5’te yer aldığını hatırlatan Güler, şu ifadeleri kullandı: “NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık.”

AVRUPA GÜVENLİĞİNE TAM KATILIM

Bakan Güler, 70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olan Türkiye’nin, hem ittifak gündemindeki konular hem de Avrupa güvenliği ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı görüşlerini muhataplarına ilettiğini bildirdi.

Güler, toplantılar kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu görüşmelerde ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarının ele alındığını ifade eden Bakan, ayrıca müttefik ülke bakanları ile “Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu” ve “Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası”nı imzaladıklarını açıkladı.