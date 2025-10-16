Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu: 'Türkiye, Gazze’de görev almaya hazır'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze’de kurulacak çok uluslu görev gücüne katılmaya hazır olduğunu belirtti. Güler, Türkiye’nin NATO ve Avrupa güvenliğine katkılarının altını çizdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu: 'Türkiye, Gazze’de görev almaya hazır'
Yayınlanma: Güncellenme:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları ve Ukrayna Temas Grubu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Türkiye’nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gazze’de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu vurguladı.

NATO’DA ÖNEMLİ OTURUMLAR

Bakan Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında önemli oturumlara katıldıklarını, bu toplantılarda NATO’nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna’ya sağlanabilecek destekler ve diğer güvenlik konularının ele alındığını bildirdi.

Türkiye’nin NATO’ya kuvvet katkısı sağlayan ülkeler arasında ilk 5’te yer aldığını hatırlatan Güler, şu ifadeleri kullandı: “NATO harekat ve misyonları başta olmak üzere İttifak'ın savunma ve caydırıcılığına sağladığımız katkıları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modern silah ve sistemler ile donatılması ve yüzde 5 savunma taahhüdü hedefine ulaşmadaki kararlılığımızı, Gazze'de sağlanan ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti ve bu ateşkesin iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını, ateşkesin tam olarak uygulanmasını ve kesintisiz insani yardımların önemini, Türkiye'nin insani yardımlarını sürdüreceğini ve TSK'nın Gazze'de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya da hazır olduğunu, Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO kapsamında sağladığımız katkıları, ateşkes ve barışı hedefleyen diplomatik çabalara desteğimizi, Avrupa Güvenlik Eylem Programı (SAFE) dahil Avrupa Birliği liderliğindeki savunma girişimlerine ülkemizin tam katılım sağlamasının önemini vurguladık.”

AVRUPA GÜVENLİĞİNE TAM KATILIM

Bakan Güler, 70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki olan Türkiye’nin, hem ittifak gündemindeki konular hem de Avrupa güvenliği ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı görüşlerini muhataplarına ilettiğini bildirdi.

Güler, toplantılar kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile ikili, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile üçlü görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu görüşmelerde ikili ve çok taraflı ilişkiler ile işbirliğini geliştirme imkanlarının ele alındığını ifade eden Bakan, ayrıca müttefik ülke bakanları ile “Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu” ve “Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası”nı imzaladıklarını açıkladı.

Akdeniz sabaha depremle uyandı!Akdeniz sabaha depremle uyandı!Yurt
Akaryakıtta nefes aldıran haber! Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıtta nefes aldıran haber! Benzine indirim geliyor: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

nato gazze Yaşar Güler
Günün Manşetleri
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Bakan Güler NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda konuştu
Change araç çetelerine büyük darbe!
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
İran karşıtı rapora Vatan Partisi'nden sert tepki!
15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı
Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 kritik anlaşma!
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Çok Okunanlar
Yağmur geliyor, hazırlıklı olun! Yağmur geliyor, hazırlıklı olun!
Akaryakıtta nefes aldıran haber! Akaryakıtta nefes aldıran haber!
Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor Ekonomide gözler altında: Rekor üstüne rekor kırılıyor
Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu
Change araç çetelerine büyük darbe! Change araç çetelerine büyük darbe!