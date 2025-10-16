Akdeniz sabaha depremle uyandı!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, sabah saatlerinde Akdeniz’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ayrıntılarını paylaştı. Depremin, Girit Adası açıklarında ve yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, bu sabah saat 07.20’de kaydedildi.

Rasathane, sarsıntının yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

