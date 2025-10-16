Akdeniz sabaha depremle uyandı!

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Girit Adası açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, bu sabah saat 07.20’de kaydedildi.

Rasathane, sarsıntının yerin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.