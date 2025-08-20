Bakan Güler’den Şırnak’ta tarihi mesaj: “Gabar ve Kato artık terörle değil, petrolle anılıyor”

AK Parti Şırnak İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Güler, kentteki gelişmelere dikkat çekti. Şırnak’ın, terörün etkisinden kurtulduğunu belirten Güler, “Şırnak ve vatandaşlarımız artık hak ettiği refaha ulaşma yolunda büyük hamlelere sahne oluyor. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan turizme kadar her alanda önemli yatırımlar birer birer hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.

“GABAR VE KATO PETROLLE ANILIYOR”

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar ve Kato’da yapılan petrol üretimine de değinen Bakan Güler, “Şu bir gerçek ki, yıllarca terörün gölgesinde kalan dağlarımız ve ovalarımız bugün güvenliğin tesis edilmesi ile birlikte bereketini de göstermeye başladı. Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor. Dün rahatça girilemeyen Gabar zirvelerinde artık günde 100 bin varile yaklaşan petrol üretiliyor” dedi.

Güler, Şırnak’ın enerji üssü olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, “Amacımız Şırnak’ı petrolü ve diğer madenleri ile jeotermali, güneş ve rüzgar enerjisiyle Türkiye’nin en güçlü enerji üssü haline getirmek. Şu bir gerçek ki, terörün izlerinin silindiği bu aziz topraklarda artık huzurla üretim yapılmakta, refah büyümekte ve Şırnak başta enerji olmak üzere pek çok sahada Türkiye Yüzyılı’nın yükselen yıldızı olarak parlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE EN BÜYÜK ESER OLACAK”

Terörle mücadelenin yeni bir boyuta taşındığını söyleyen Bakan Güler, şu sözlerle mesajını tamamladı:

“Uzun yıllardır milletimizin başına bela olan teröre karşı yürüttüğümüz kapsamlı mücadele, bugün yeni bir safhaya ulaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik liderliği ile şekillenen, vizyoner devlet aklı ve milletimizin köklü tecrübesinden beslenen güçlü iradesi sayesinde Türkiye’yi daha parlak yarınlara taşıyacak yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Bu bakımdan Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı’nın en büyük eseri olacaktır.”