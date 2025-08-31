Bakan Işıkhan açıkladı: Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek için hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programı’nın ulaştığı kapsamı paylaştı.

İşbirliği yapılan 81 il ve 127 devlet üniversitesinde yürütülen programda, öğrencilerin hem deneyim kazandığını hem de gelir desteği elde ettiğini vurgulayan Işıkhan, 2025 bahar döneminde programdan 84 bin 278 öğrencinin yararlandığını açıkladı.

ÖĞRENCİLERE DENEYİM VE GELİR DESTEĞİ

Bakan Işıkhan, program sayesinde üniversite öğrencilerinin farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulduğunu belirtti:

“Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek.”

YENİ DÖNEM DETAYLARI YAKINDA

Programın yeni dönemine ilişkin hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Bakan Işıkhan, kısa süre içinde detayların kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu:

“2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız.”

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gençlerin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilere hem mesleki beceri kazandırmayı hem de gelir desteği yoluyla maddi katkı sunmayı sürdürüyor.