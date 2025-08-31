Velilere yeni dönem şoku: Okul servisine yüzde 49 zam!
Bursa’da 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servis ücretlerine yüzde 49 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre en kısa mesafe 2 bin 390 lira olurken, en uzun mesafe 4 bin 565 lira olarak belirlendi. Rehber öğretmen bulundurma zorunluluğu olan araçlarda ise ek ücret 1.200 liraya çıktı.
Yayınlanma:
Bursa’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi velilerin en çok merak ettiği okul servisi ücretleri belli oldu. 2025-2026 dönemi için servis ücretlerine yüzde 49 oranında zam yapıldığı duyuruldu.
Yeni tarifeyle birlikte, geçtiğimiz yılın ücretleri önemli oranda artış gösterdi.
YENİ TARİFEDE RAKAMLAR
Bursa’da okul servis ücretleri mesafeye göre şu şekilde güncellendi:
0-1 km: 1.600 TL → 2.390 TL
1-3 km: 1.750 TL → 2.620 TL
3-5 km: 1.950 TL → 2.920 TL
5-7 km: 2.150 TL → 3.220 TL
19-21 km (en uzun mesafe): 3.050 TL → 4.565 TL
REHBER ÖĞRETMEN ÜCRETİ DE ARTTI
Servislerde rehber öğretmen bulundurma zorunluluğu olan araçlarda velilerin ödeyeceği ek ücret de arttı. Geçtiğimiz yıl 800 TL olan rehber öğretmen ücreti bu yıl 1.200 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı