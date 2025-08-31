Velilere yeni dönem şoku: Okul servisine yüzde 49 zam!

Bursa’da yeni eğitim öğretim yılı öncesi velilerin en çok merak ettiği okul servisi ücretleri belli oldu. 2025-2026 dönemi için servis ücretlerine yüzde 49 oranında zam yapıldığı duyuruldu.

Yeni tarifeyle birlikte, geçtiğimiz yılın ücretleri önemli oranda artış gösterdi.

YENİ TARİFEDE RAKAMLAR

Bursa’da okul servis ücretleri mesafeye göre şu şekilde güncellendi:

0-1 km: 1.600 TL → 2.390 TL

1-3 km: 1.750 TL → 2.620 TL

3-5 km: 1.950 TL → 2.920 TL

5-7 km: 2.150 TL → 3.220 TL

19-21 km (en uzun mesafe): 3.050 TL → 4.565 TL

REHBER ÖĞRETMEN ÜCRETİ DE ARTTI

Servislerde rehber öğretmen bulundurma zorunluluğu olan araçlarda velilerin ödeyeceği ek ücret de arttı. Geçtiğimiz yıl 800 TL olan rehber öğretmen ücreti bu yıl 1.200 TL olarak belirlendi.