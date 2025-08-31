Çöp kenarında dehşet! Yeni doğan bebeğin cesedi yanık ve kesiklerle bulundu

Olay, Ortaköy Çevirmeci Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde rutin temizlik yapan Beşiktaş Belediyesi personeli, çöp konteynerinin kenarında bebek cesedi olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN VÜCUDUNDA YANIK VE KESİKLER VAR

Olay yerine gelen ekipler, bebeğin vücudunda yanık izleri ve kesikler olduğunu tespit etti. Yapılan ilk incelemelerde bebeğin yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlendi. Ancak bebeğin cinsiyetinin tespit edilemediği aktarıldı.

Bebek cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis, bebeğin kim tarafından bırakıldığını belirlemek için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.