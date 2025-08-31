Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor? Milyonlarca araç sahibi bu haberi bekliyor!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hurda araçlar için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini belirterek, 2018’de uygulamaya konan ve büyük ilgi gören Hurda Teşvik Kanunu’nun yeniden yürürlüğe girmesini istedi.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, son uygulamada 16 yaş ve üzeri araçların teşvik kapsamında değerlendirildiğini ve bu düzenlemeden yaklaşık 7,7 milyon aracın yararlandığını hatırlattı. Çevre duyarlılığı ve ekonomik verimlilik açısından bu uygulamanın yeniden başlatılmasının önemine değindi.

“İTHAL HURDA AZALIR, YENİ ARAÇLAR YOLLARA ÇIKAR”

Palandöken, "Hurda Teşvik Yasası'nın mutlaka çıkarılması gerektiğini" vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Hem ithal ettiğimiz hurdanın azalması hem de ülkemizde hurdalık vaziyette bekleyen araçların ekonomiye kazandırılması daha karlı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Yapılması gereken, hurda araçlarının toplanması ve ithalatın azaltılmasıyla ilgili somut adımlar atmaktır."

Palandöken’e göre bu teşvikle birlikte vatandaşlar daha az yakıt tüketen, güvenli ve konforlu araçlara kavuşabilecek. Ayrıca, bu durumun enflasyon üzerindeki baskıyı da azaltabileceği görüşünde: "İnsanlar daha az yakıt tüketen, daha yeni, güvenli ve konforlu araçlara bindiğinde enflasyonda da belli ölçüde gerileme olacak veya en azından bu, enflasyonu artıran bir unsur olmaktan çıkacaktır."

“YENİ ARAÇLAR İÇİN CAZİP KREDİLER GEREKİYOR”

Hurda Teşvik Yasası’nın yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da stratejik olduğuna dikkat çeken Palandöken, yeni araç alımlarının desteklenmesi gerektiğini belirtti:

"Faiz oranları düşük tutulmalı ki vatandaşların yeni araç alımları ekonomiye canlılık kazandırabilsin."

Bu kapsamda cazip kredi imkânlarının oluşturulmasının önemine değinen Palandöken, teşvik ve kredi desteği sayesinde hem yeni model araçların piyasaya gireceğini, hem de trafik güvenliğinin artacağını ifade etti.

Ayrıca, eski araçlarda yaşanan parça maliyeti sorununa da değinen Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

"Eski araçların parça maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde yeni araçlarla önemli bir tasarruf da sağlanmış olacak."

“ÇEVRE İÇİN DE GEREKLİ”

Palandöken’in önerdiği teşvik yalnızca ekonomik değil, çevresel bir katkı da sunmayı hedefliyor. Yaşlı araçların trafikten çekilmesi, karbon emisyonlarını düşürmek, hava kalitesini artırmak ve sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek açısından da önemli görülüyor.