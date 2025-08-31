Yargıda tatil bitti: Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına… İşte gündemdeki önemli davalar
Türkiye’de yargıda toplu izin anlamına gelen adli tatil sona erdi. 20 Temmuz’da başlayan tatilin ardından, 2025-2026 adli yılı yarın Yargıtay’da düzenlenecek törenle başlayacak.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeyle 20 Temmuz’da başlayan adli tatil süresince, adliyelerde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yaptı. Bu süreçte, tutuklu dosyalar ve acil nitelik taşıyan davalar görüşüldü, diğer davalar ise yeni adli yıla ertelendi.
Yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtayda da tatil boyunca nöbetçi heyetler görev aldı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil uygulamasına dahil edilmedi.
2025-2026 adli yılı, yarın Yargıtay’da yapılacak resmi törenle resmen başlayacak. Törene, yüksek yargı temsilcileri, hakim ve savcılar ile devlet protokolünden isimler katılacak.
İŞTE GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ DAVALAR
Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte, kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok önemli davaya devam edilecek.
- Sahte belge soruşturması: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı kamu kurumlarında yöneticilerin e-imzalarıyla sahte belge düzenlenmesine ilişkin açtığı davada, 134 sanık 12 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.
- CHP kurultay davaları: CHP’nin, 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açtığı davanın görülmesine 15 Eylül’de devam edilecek.
- HSK müfettişine saldırı: Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan’ı bıçakla yaralayan Berat Çingay’ın yargılanmasına 19 Eylül’de devam edilecek.
- FETÖ yapılanması davası: Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan eski hakim Yaşar Akyıldız’ın yargılanmasına 30 Eylül’de devam edilecek.
- Bulaşıcı hastalık iddiası: Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir’in, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirerek bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davrandıkları iddiasıyla yargılandıkları davanın duruşması da 30 Eylül’de yapılacak.
- Necip Hablemitoğlu davası: Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına 20 Ekim’de devam edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı