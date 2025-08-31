Yargıda tatil bitti: Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına… İşte gündemdeki önemli davalar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan genelgeyle 20 Temmuz’da başlayan adli tatil süresince, adliyelerde yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yaptı. Bu süreçte, tutuklu dosyalar ve acil nitelik taşıyan davalar görüşüldü, diğer davalar ise yeni adli yıla ertelendi.

Yüksek yargı organları olan Danıştay ve Yargıtayda da tatil boyunca nöbetçi heyetler görev aldı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil uygulamasına dahil edilmedi.

2025-2026 adli yılı, yarın Yargıtay’da yapılacak resmi törenle resmen başlayacak. Törene, yüksek yargı temsilcileri, hakim ve savcılar ile devlet protokolünden isimler katılacak.

İŞTE GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ DAVALAR

Yeni adli yılın başlamasıyla birlikte, kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok önemli davaya devam edilecek.