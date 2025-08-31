Tiencin’de tarihi buluşma! Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’in Tiencin kentinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında yapılan görüşmeye üst düzey bakanlar da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Çin’in Tiencin şehrine gitti. Zirve marjında diplomasi trafiğine başlayan Erdoğan, ilk temasını Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdi.

Görüşme, Tiencin Konukevi’nde yapıldı. İki liderin bir araya gelmesi, Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik, ekonomik ve stratejik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

Zirve kapsamında yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin resmi açıklama yapılmazken, iki liderin ekonomik iş birliği, ticaret, enerji yatırımları, savunma sanayisi ve küresel güvenlik konularını ele aldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

