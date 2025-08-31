“Bitti mi, biter!” Mourinho’dan Fenerbahçe ayrılığına sert yanıt

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho, Portekiz’e döner dönmez gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünlü teknik adamın sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
“Bitti mi, biter!” Mourinho’dan Fenerbahçe ayrılığına sert yanıt
Yayınlanma:

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin ardından yönetim, radikal bir kararla Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”

İstanbul’dan ayrılan Mourinho, Portekiz’de havaalanında gazeteciler tarafından karşılandı. Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, şu sözleri kullandı:

“Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim.”
Bir gazetecinin, “Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?” sorusuna ise Mourinho, tartışma yaratacak bir cevap verdi:

“Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter.”

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında toplam 62 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerle 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan tecrübeli teknik adam, sezon boyunca oynattığı futbolla hem övgü hem de eleştiri aldı.

Çöp kenarında dehşet! Yeni doğan bebeğin cesedi yanık ve kesiklerle bulunduÇöp kenarında dehşet! Yeni doğan bebeğin cesedi yanık ve kesiklerle bulunduYurt
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandı700 bin TL’nizi 32 günde katlayın: Bankaların güncel mevduat faiz oranları açıklandıEkonomi
fenerbahçe jose mourinho
Günün Manşetleri
Türk Altın Holding’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ne konuştu?
Üniversitelilere hem gelir hem deneyim fırsatı!
Erdoğan ile Şi Cinping Çin'de bir araya geldi
Hurda Teşvik Yasası geri mi dönüyor?
Necip Hablemitoğlu cinayetinden CHP Kurultayına…
5G ihalesi için geri sayım başladı
Son 10 günde 198 şüpheli yakalandı!
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yeni düzenleme
Nefes kesen gösteri uçuşu!
Çok Okunanlar
Emekliler dikkat! Emekliler dikkat!
700 bin TL’nizi 32 günde katlayın! 700 bin TL’nizi 32 günde katlayın!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı? Benzin, Motorin ve LPG'de zam var mı?
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde!