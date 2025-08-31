“Bitti mi, biter!” Mourinho’dan Fenerbahçe ayrılığına sert yanıt

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi resmen sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin ardından yönetim, radikal bir kararla Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.”

İstanbul’dan ayrılan Mourinho, Portekiz’de havaalanında gazeteciler tarafından karşılandı. Mikrofonlara kısa bir açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı, şu sözleri kullandı:

“Eve gidip Sporting-Porto maçını izleyeceğim ve ailemle akşam yemeği yiyeceğim.”

Bir gazetecinin, “Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?” sorusuna ise Mourinho, tartışma yaratacak bir cevap verdi:

“Benim maç öncesi basın toplantımı gördünüz mü? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; bitti mi, biter.”

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin başında toplam 62 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerle 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan tecrübeli teknik adam, sezon boyunca oynattığı futbolla hem övgü hem de eleştiri aldı.