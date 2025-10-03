Bakan Kacır açıkladı: Avrupa’da lider, dünyada 7. sıradayız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilecik’te 150 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Hasçelik Çelikhane’nin açılışında konuştu. Türkiye’nin son 23 yılda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta büyük atılımlar yaptığını hatırlatan Kacır, ihracatın 36 milyar dolardan 270 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bakan Kacır, “Çelik üretiminde bu yıl Avrupa'da 1. dünyada 7. büyük üreticiyiz. İhracatta yakaladığımız başarıyı bu yıl da güçlü bir ivmeyle sürdürüyoruz. Sektör, yılın ilk 9 ayında 12,5 milyar dolarlık ihracata erişti. Ülkemizin en fazla ihracat yapan ilk 5 sektörü arasındaki yerini pekiştirdi.” dedi.

ÇELİK SEKTÖRÜNÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Kacır, çelik sektörünün yüksek katma değer, nitelikli istihdam ve ihracat gücüyle “Güçlü Sanayi, Güçlü Türkiye” vizyonunun temel taşı olduğunu belirtti. Türkiye’nin, sıcak haddelenmiş vasıflı çeliklerden galvanizli saclara, yüzeyi işlenmiş parçalardan özel alaşımlara kadar geniş bir ürün gamını yerli ve milli imkanlarla üretebildiğini kaydetti. “Bugün farklı sahalarda ihtiyaç duyulan özel çelik bileşenlerini üretebilen bir Türk çelik sanayisi var. Bu ivme, nitelikli insan kaynağının emeği, üretim gücü ve yerli ve milli atılım iradesi sayesinde daha da güçlenecek.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği’nin “Sınırda Karbon Düzenleme” mekanizmasına dikkat çeken Kacır, sektörün yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelmesi gerektiğini vurguladı. “Hazırladığımız Demir Çelik Sektörü Düşük Karbonlu Yol Haritası'nda, mevcut tesislerin modernizasyonu, yeni kapasitelerin yenilenebilir enerjiyle entegrasyonu ve atık ısı geri kazanımı gibi çözümlerle karbonsuzlaştırılması için 2053'e kadar 31 milyar dolardan fazla yatırım ihtiyacı öngörüyoruz.” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜME ULUSLARARASI DESTEK

Bakan Kacır, sanayicilerin yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütülen projelere değindi. Dünya Bankası işbirliğiyle 1 milyar doların üzerinde finansmanın sağlandığını, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile başlatılan “Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu” kapsamında 2030’a kadar 5 milyar avroluk uluslararası fon sağlanacağını açıkladı.

HASÇELİK ÇELİKHANE ÜRETİME BAŞLADI

Açılışı yapılan Hasçelik Çelikhane’nin yıllık 375 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Kacır, tesisin otomotiv, savunma sanayi, makine imalatı, havacılık, raylı sistemler ve tarım makineleri gibi stratejik sektörler için kritik bir üretim merkezi olacağını söyledi. Fabrikanın yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını ve çevreci altyapısıyla öne çıktığını ifade etti.

Konuşmanın ardından Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok, Bakan Kacır’a hediye takdim etti. Tören, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek’in duasıyla açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.