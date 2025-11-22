Bakan Kurum açıkladı: Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) kapsamında düzenlenecek olan 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) dönem başkanı ve ev sahibi oldu.

Bu önemli karar, Brezilya’da gerçekleştirilen COP30 Taraflar Konferansı’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki heyetin yürüttüğü yoğun müzakereler sonrasında alındı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin bu küresel görevi üstlendiğini kamuoyuna duyuran Bakan Kurum, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz."

196 ÜLKE LİDERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Kurum, açıklamasının devamında, tüm dünya liderlerini ve delegasyonları Türkiye'de ağırlama heyecanını dile getirdi: "Şimdiden COP31’de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."

Türkiye, bu kararla birlikte uluslararası iklim diplomasisinin zirvesinde yer alacak ve gelecek yıl düzenlenecek olan İklim Zirvesi'nde 196 farklı ülkenin liderini ve temsilcisini ağırlayarak kritik iklim gündemine yön verecek.