Bakan Kurum açıkladı: Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) dönem başkanlığı ve ev sahipliği Türkiye’ye verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Kurum açıkladı: Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) kapsamında düzenlenecek olan 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) dönem başkanı ve ev sahibi oldu.

Bu önemli karar, Brezilya’da gerçekleştirilen COP30 Taraflar Konferansı’nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığındaki heyetin yürüttüğü yoğun müzakereler sonrasında alındı.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'nin bu küresel görevi üstlendiğini kamuoyuna duyuran Bakan Kurum, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bugünden itibaren geleceğimiz için en anlamlı maratonumuzu başlatıyoruz. Türkiye olarak; sadece kendi bölgesine değil, özellikle Pasifik ve Afrika gibi kırılgan bölgelere de odaklanan, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan, adil ve dengeli bir taraflar konferansı düzenlemeyi taahhüt ediyoruz."

196 ÜLKE LİDERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Bakan Kurum, açıklamasının devamında, tüm dünya liderlerini ve delegasyonları Türkiye'de ağırlama heyecanını dile getirdi: "Şimdiden COP31’de hepinizi dünyanın kalbi, kıtaların ve medeniyetlerin köprüsü olan Türkiye’de misafir etmeyi büyük bir heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyoruz."

Türkiye, bu kararla birlikte uluslararası iklim diplomasisinin zirvesinde yer alacak ve gelecek yıl düzenlenecek olan İklim Zirvesi'nde 196 farklı ülkenin liderini ve temsilcisini ağırlayarak kritik iklim gündemine yön verecek.

Harput Kalesi’nde korkunç olay! Kendini boşluğa bırakan kadın yaşamını yitirdiHarput Kalesi’nde korkunç olay! Kendini boşluğa bırakan kadın yaşamını yitirdiYurt
Bursa’da pazar yerinde can pazarı! Çöp kamyonu yaşlı adama çarptıBursa’da pazar yerinde can pazarı! Çöp kamyonu yaşlı adama çarptıYurt
Murat Kurum
Günün Manşetleri
Türkiye, COP31'nin dönem başkanı ve ev sahibi oldu
''Bugünümüz dünden iyi, yarınımız da inşallah bugünden iyi olacak"
''İsrail'in Gazze'deki yıkımı Filistin'i asgari 70 yıl geriye götürdü''
Kurtlanan kıyma makinesi, bozuk etler...
Hangi suçlar erken tahliye kapsamına girecek?
Gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı
DEM Partiden açıklama geldi
“Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”
E-ticaret hacmi 3 trilyon TL'yi aştı
Sahte reçeteler SGK’yı 112 milyon zarara soktu
Çok Okunanlar
Sakarya’da tüyler ürperten olay! Sakarya’da tüyler ürperten olay!
Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu
Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor Yarın bu 23 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor
23 Kasım’da karanlığa hazır olun! 23 Kasım’da karanlığa hazır olun!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar?