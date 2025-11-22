Harput Kalesi’nde korkunç olay! Kendini boşluğa bırakan kadın yaşamını yitirdi

Elazığ’ın tarihi Harput Kalesi’nde bir kadın, surlardan kendini aşağı bırakarak Meryem Ana Kilisesi’nin üzerine düştü; olay yerine gelen ekipler kadının yaşamını kaybettiğini belirledi.

Olay, Elazığ'ın tarihi dokusunu barındıran Harput Mahallesi'nde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, kale üzerinde bulunan bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle kendini boşluğa bıraktı. Kadın, kalenin alt kısmında yer alan Meryem Ana Kilisesi’nin üzerine düştü.

Olayı gören çevre sakinlerinin ivedilikle durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin yaptığı ilk kontrollerde, kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Üzerinden herhangi bir kimlik belgesi ya da telefon çıkmaması nedeniyle, hayatını kaybeden kadının kimlik tespiti yapılamadı. Kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin kesinleştirilmesi amacıyla Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Elazığ
