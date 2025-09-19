Bakan Kurum Balıkesir’de konuştu: 520’den fazla yeni ev 1 yıl içinde teslim edilecek!

10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasar gören evlerin yerine yeni konutların yapımına başlandı. Bakan Kurum, depremden hemen sonra gerçekleştirdiği ziyarette en geç 1,5 ay içinde temel atma sözünü vermişti. Bu sözün ardından bir ay içinde çalışmalar başlatıldı.

Sındırgı ve Bigadiç’te düzenlenen temel atma törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Köylü kadınlar Bakan Kurum ile birlikte kürsüye çıkarak butona basıp kendi evlerinin temelini attı.

“SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TEMELLERİ ATTIK”

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Söz verdiğimiz gibi depremden 1 ay sonra yeni yuvalarımızın temellerini hep birlikte attık. Sındırgı ve Bigadiç’te 385 köy evi ile 135 konutumuzu bir yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında, Sındırgı ilçesinin Çavdaroğlu Mahallesi’nde 135 afet konutu inşa edilecek. Ayrıca Sındırgı ve Bigadiç köylerinde 385 köy evi ve 11 iş yeri yapılacak. Böylece toplamda 531 bağımsız bölümün depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

Bakan Kurum’un talimatıyla Çavdaroğlu Mahallesi’nde inşası devam eden TOKİ konutlarından 100’ünün de depremde evleri hasar gören hak sahiplerine verileceği açıklandı.