KYK Cevizlibağ Kız Öğrenci Yurdu’nda skandal iddialar: İki yurt müdürü ve yardımcısı görevden alındı

İstanbul’daki KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yaz tatili sırasında öğrencilere ait eşyaların zarar gördüğü, dolapların kırıldığı ve kişisel eşyaların karıştırıldığı iddiaları tartışma yarattı. Olayın ardından iki yurt müdürü ve bir müdür yardımcısı görevden alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci Yurtları’nda görev yapan yetkililerin görevden alındığını duyurdu. Açıklamada, iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da 18 Eylül’de yaptığı açıklamada, “Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Bunun hesabı sorulacak” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN EYLEM

Yeni dönem için yurda dönen öğrenciler, yaz tatilinde tadilat sırasında eşyalarının karıştırıldığını, valizlerinin açıldığını, dolap kilitlerinin kırıldığını iddia etti. Sosyal medyada yayılan fotoğraf ve videoların ardından öğrenciler, 18 Eylül akşamı yurt önünde eylem yaptı.

Öğrencilerin yaptığı açıklamada, “Dolaplarımızı kıran, eşyalarımızı kirleten, özel hayatımıza saldıran bu kişiler ve onları yurda sokan yöneticiler derhal yargı önüne çıkarılmalı, en ağır cezaları almalıdır” denildi. Ayrıca güvenlik tedbirlerinin neden alınmadığının da soruşturulması talep edildi.

Eylemde öğrenciler, “Taciz değil, barınmak istiyoruz”, “Tacizsiz yurtlar, tacizsiz Türkiye” ve “KYK uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları attı. “Güvenli, ucuz, sağlıklı barınma temel insan hakkıdır. İşçiye ev, öğrenciye yurt” yazılı pankart açıldı.

KAÇAK İŞÇİ İDDİASI

Tadilat sırasında Türkiye’de kaçak olarak kalan işçilerin çalıştırıldığı da ileri sürüldü. Arabulan, “Burada çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sigortasız, kayıt dışı ve kaçak işçilerdir” ifadelerini kullandı.

kyk kız öğrenci yurdu
