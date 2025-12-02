Bakan Kurum'dan deprem konutları açıklaması: “Son tuğlaları koyuyor, son çivileri çakıyoruz”

6 Şubat depremlerinin yıkıcı etkisinin en yoğun hissedildiği Kahramanmaraş, Türkiye tarihinin en büyük yeniden imar operasyonuna sahne oluyor.

Bölgedeki çalışmaları yerinde denetlemek üzere kente gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi’ndeki şantiyelerde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, sahadaki son durum hakkında çarpıcı veriler paylaşarak, inşa süreçlerinin final etabına girildiğini duyurdu.

“11 İLDE 200 BİN EMEKÇİYLE 7/24 ÇALIŞIYORUZ”

Depremden etkilenen 11 il genelinde yürütülen çalışmaların çapını rakamlarla ortaya koyan Bakan Kurum, 174 farklı noktada kurulan 3 bin 481 şantiyede hummalı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Süreçte 200 bin personelin görev aldığını vurgulayan Kurum, Türkiye'nin inşaat hızında dünya standartlarının üzerine çıktığına işaret etti. Devletin organizasyon yeteneğine ve üretim gücüne dikkat çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti saatte 23, günde 550 konut üreten bilgiye, birikime, tecrübeye, liyakate sahip bir devlettir. Depremden etkilenen 11 ilde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçiyle birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz."

KAHRAMANMARAŞ İÇİN YIL SONU HEDEFİ 74 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM

Kahramanmaraş özelindeki teslimat sayılarına ve hedeflere de değinen Kurum, kentte bugüne kadar hak sahiplerine 52 bin konut ve iş yerinin anahtarlarının verildiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar bu rakamın ciddi oranda artırılacağını belirten Kurum, bölgedeki inşaatların yaklaşık 10 ay önce başladığını hatırlatarak şöyle konuştu: "Kahramanmaraş'ımızda toplam 52 bin konut ve iş yerini hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. İşte bugün burada gördüğünüz gibi şu konutlarımızla, yeşil alanlarımızla, parkları, bahçeleri, sosyal donatılarıyla birlikte bir yaşam alanı milletimize sunmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda şehrimizin dört bir yanında iş yeri, konut ve köy evlerimizin inşaatına da aynı kararlılıkla, aynı süratle devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi yıl sonuna kadar da Kahramanmaraş'ta 74 bin konut ve iş yerini hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İşte bu arkamızda gördüğümüz inşaatlarımız yaklaşık 10 ay önce başladı. 10 ay gibi kısa bir sürede burada konutlarımızı, iş yerlerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz."

TİCARİ HAYAT CANLANIYOR VE MODERN SPOR KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

Şehrin sadece konut stokunun değil, ticari ve sosyal hafızasının da canlandırıldığını aktaran Bakan Kurum, tarihi çarşıların restorasyonundan yeni spor tesislerine kadar geniş bir yelpazede projelerin sürdüğünü kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen stadyum projesinin detaylarını da paylaşan Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu: "Konutlarımız da nasıl artık sona geldiyse bir taraftan da şehrimizin tarihi ve kültürel mekanlarını ihya etmeye devam ediyoruz. Şu anda bir yandan tarihi Kapalı Çarşı'mızdan Demirciler Çarşısı'na yine şehrin ticaretini artırmak adına Toptancılar Sitesi'nden Kasaplar Çarşı'mıza kadar Kahramanmaraş'ın ticari ve kültürel damarlarını yeniden canlandırırken diğer yandan da Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte Kahramanmaraş'ımızın gençleri için burada çok modern altyapısıyla, sosyal imkanlarıyla 17 bin 500 kişi kapasiteli modern bir stadyumu inşa ediyoruz."

Bölgenin demografik yapısı ve ihtiyaçları gözetilerek planlanan "örnek uydu kent" projeleri kapsamında Altınova'da devasa bir yaşam alanı oluşturulduğu bildirildi. Ayrıca Azerbaycan Mahallesi'nde de okulundan kültür merkezine kadar her detayın düşünüldüğü bir kompleksin tamamlandığı belirtildi.

Bakan Kurum, bu projelerin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Diğer taraftan Azerbaycan Mahallesi'nde konutlardan okullara, parklardan kültür merkezlerine kadar yeni bir yaşam alanını yükselttik ve Kahramanmaraş'la hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Diğer taraftan Kahramanmaraş'ın yeni uydu kenti olacak ki bu işleri yaparken de örnek şehirciliği 6 Şubat'ta söz verdiğimiz gibi şehrin ihtiyaçlarını, demografik yapısını düşünerek örnek uydu kentler inşa etmeye çalışıyoruz. Altınova'da yaptığımız 550 bloktan oluşan 11 bin konutluk bir uydu kenti de Maraş'ımıza kazandırıyoruz."

SON TUĞLALAR VE ÇİVİLER YERİNİ ALIYOR

Çalışmaların tamamlanmasıyla Kahramanmaraş'ın iklim dirençli ve çevre dostu bir şehir kimliği kazanacağını ifade eden Kurum, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun bir şehircilik örneği sergilendiğini dile getirdi. Depremin ilk anından itibaren süregelen mücadelenin artık final aşamasında olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, süreci şu sözlerle özetledi:

"Bütün bu çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş'ımız Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonunu temsil eden modern iklim dirençli ve yine çevre dostu bir şehir olarak yeniden ayağa kalkacak, geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir. Depremden etkilenen 11 ilimizde 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede 200 bin emekçi, işçi kardeşimle, mimar, mühendis arkadaşımla birlikte 7 gün 24 saat şekliyle kesintisiz bir şekilde bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Hamdolsun deprem felaketinin ilk dakikalarından itibaren ortaya koyduğumuz kararlılık, gayret ve fedakarlık sayesinde bugün 11 ilimizin tamamında artık son tuğlalar koyuluyor ve artık son çiviler çakılıyor."

Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yürütülen sürecin dünyada eşi benzeri olmayan bir konut seferberliği olduğunu belirten Kurum, verilen sözlerin tutulmasının ve vatandaşların güvenli evlerine kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Bakan Kurum sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Son tuğlalarımızı koyuyor, son çivilerimizi çakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi ortaya koymuştur ve söz verdiği gibi milletimize anahtarlarını, evlerini, iş yerlerini teslim etmiştir. Bu çok önemli bir tecrübedir ve burada dünyanın en hızlı konut seferberliği uygulanmaktadır. Depremden etkilenen diğer illerimizde son evlerimizi teslim ediyoruz. Bu çok büyük bir mutluluk bizim için. Çünkü 6 Şubat'ta verdiğimiz sözü milletimizle birlikte olmak, devletimizin gücünü, kudretini 11 ilimize sunmak suretiyle bu mücadeleyi ortaya koyduk ve artık son tuğlalarımızın konulduğu, son çivilerin çakıldığı deprem konutlarımızı bitirdik, son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyoruz. Son dükkanlarımızın ışıklarını burada yakıyor, evlerinde huzurla güvenle oturacak milletimizin evlerini teslim ediyor ve buradaki son afetle de kardeşlerimize yuvalarını sunuyoruz."