BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın!
BOTAŞ'a ait Silivri tesislerinde çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi yönlendirilirken, güvenlik amacıyla tesislerin tamamen tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Gelen ilk bilgilerde, çıkan yangın nedeniyle tesislerin tamamen boşaltıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı