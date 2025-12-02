BOTAŞ Silivri Tesisleri'nde yangın!

BOTAŞ'a ait Silivri tesislerinde çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi yönlendirilirken, güvenlik amacıyla tesislerin tamamen tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar

İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan BOTAŞ tesislerinde yangın ihbarı yapıldı. İhbarın hemen ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Gelen ilk bilgilerde, çıkan yangın nedeniyle tesislerin tamamen boşaltıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Silivri yangın
