Bakan Memişoğlu: ‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık sektöründeki dönüşümünü ve üretim vizyonunu anlattı.

Afrika ve Türkiye arasındaki iş birliği kapsamında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İlaçlar ve Medikal Malzemeler” panelinde konuşan Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta yalnızca hizmet sunan değil, “üreten bir ülke” konumuna geldiğini söyledi.

Bakan, “Türkiye, yalnızca sağlık hizmet sunumunda değil, üretim alanında da kararlılıkla ilerlemektedir. Kendi cihazını, yazılımını, ilacını ve aşısını üreten ülkemiz, sağlıkta üretim kapasitesini her geçen gün güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

Programa ULTRATEB CEO’su Prof. Dabees Khaled Mohamed Lotfy AbdelHamid, City Ambulance Group (Doğu Afrika) Direktörü Dr. Hannington Byarugaba ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“SAĞLIK SİSTEMİMİZDE BÜYÜK BİR DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİK”

Türkiye’nin son çeyrek asırda sağlık alanında köklü bir dönüşüm yaşadığını belirten Bakan Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli’ ile ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonunu hayata geçirdik” dedi. “Modern şehir hastanelerimiz, dijital sağlık sistemimiz ve koruyucu sağlık hizmetlerini önceliklendiren anlayışımızla uluslararası düzeyde örnek gösterilen bir sağlık sistemine sahibiz” diyen Bakan, Türkiye’nin Covid-19 döneminde güçlü sağlık altyapısı ve insan kaynağıyla zorlu süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.

Bakan Memişoğlu, pandemi sürecinde Afrika ülkeleri dahil birçok ülkeye ventilatör, maske, PCR kiti ve aşı gönderilerek uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin sergilendiğini hatırlattı.

Sağlık alanında üretim gücünün Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) çatısı altında geliştirildiğini aktaran Memişoğlu, “Sağlık alanındaki üretim gücümüzü TÜSEB üzerinden yürütüyor ve ‘fikirden ürüne’ uzanan bir ekosistem inşa ediyoruz” dedi.

Bu üretim modelini, “Milli Sağlık Teknoloji Hamlesi”nin taşıyıcısı olarak gördüklerini belirten Bakan, Türkiye’nin artık sadece kendi ihtiyacını karşılayan değil, teknoloji ve ürün ihraç eden, ekonomik büyümeye katkı sunan bir ülke olduğunu söyledi. “Bu noktada Türkiye'nin yetişmiş insan gücüne, bilim insanlarımızın birikimine, sanayicilerimizin üretim kapasitesine ve girişimciliğine güveniyoruz” diye konuştu.

“AFRİKA ÜLKELERİYLE SAĞLIKTA İŞ BİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYE HAZIRIZ”

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle sağlık alanında ortak üretim ve eğitim projelerine hazır olduğunu belirtti. “Sağlık sadece bir hizmet alanı değil, kalkınma, teknoloji ve uluslararası iş birliği için stratejik bir köprüdür. Biz bugün bu köprüyü Afrika ülkeleriyle birlikte daha da geliştirmek için buradayız” dedi.

Türkiye’nin kıtada kurduğu hastanelerin sadece sağlık hizmeti sunmadığını, aynı zamanda yerel sağlık çalışanlarının bilgi ve becerilerini geliştirdiğini ifade eden Bakan, Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarına dikkat çekti: “Mogadişu’daki 336 yataklı Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sudan’ın Nyala kentindeki 150 yataklı Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Nijer’deki 44 yataklı Türkiye Dostluk Hastanesi bu vizyonun somut örnekleridir” dedi.