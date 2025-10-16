Peruk skandalı davasında karar: Genç Fenerbahçeliler Derneği liderine verilen ceza belli oldu

İstanbul Bağcılar’da bir kişiyi alıkoyarak peruk giydirip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla yargılanan 7 sanıklı davada karar açıklandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Genç Fenerbahçeliler (GFB) Derneği lideri Cem Gölbaşı ve diğer sanıklar hakkındaki hüküm belli oldu.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Yunus Akbalık ve Hasan Mert Şahin avukatlarıyla birlikte katıldı. Başka suçtan tutuklu bulunan Umut Özaydın ise duruşmada hazır bulunmadı.

SANIKLAR BERAAT TALEP ETTİ

Mahkeme heyeti karar öncesi sanıklara son sözlerini sordu. Cem Gölbaşı, “Beraatımı ve dava sürecinde el konulan telefonumun iadesini talep ediyorum” dedi.

Diğer sanıklar da aynı şekilde beraat taleplerini yineledi.

Mahkeme, kararında Cem Gölbaşı’nın 3 farklı suçtan toplam 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Gölbaşı, “birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yayma” suçlarından ceza aldı.

Ayrıca Gölbaşı, “eziyet” suçlamasından beraat etti.

DİĞER SANIKLARA DA HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Umut Özaydın ve Şahin Beyazyıldız hakkında da benzer suçlamalar nedeniyle 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Süleyman Şahin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, aynı sanık “eziyet” suçlamasından beraat etti. Umut Özaydın da “eziyet” suçundan beraat etti, ancak “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

İKİ SANIK HAKKINDA DAVALAR DÜŞTÜ

Sanık Yunus Akbalık hakkında “hakaret” ve “tehdit” suçlarından davanın düşmesine, ayrıca yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi. Hasan Mert Şahin hakkında da “hakaret” ve “birden fazla kişiyle tehdit” suçlarından dava düşürüldü.

Diğer sanıklar için uygulanan yurt dışı çıkış yasağının karar kesinleşinceye kadar devamına hükmedildi.