Bakan Memişoğlu konuştu: ''Türk medeniyeti kadına yüzyıllardır en yüksek değeri veriyor''

Sempozyumdaki konuşmasına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak başlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, öğretmenliğin geleceği inşa eden ve toplumun kaderini tayin eden en kıymetli meslek olduğunu dile getirdi.

Bakan, konuşmasında kendi yaşamından bir örnekle öğretmenliğin kutsallığını pekiştirdi: "Toplumu geliştiren ve geleceği oluşturan öğretmenlerin hakkı ödenmez. Bir öğretmenin eseri olarak burada konuşuyorum. 32 yıl ilkokul öğretmenliği yapmış, kendisini çocuklara ve eğitime adamış bir annenin evladıyım. Öğretmenlik, tıpkı hekimlik gibi adanmışlık gerektiren kutsal bir meslektir. Birisi başkasını iyileştirmek, diğeri geliştirmek için yaşar."

Memişoğlu, öğretmenlerin toplumun değerlerini ve geleceğini şekillendiren en önemli meslek grubu olduğunu vurgulayarak, vefat eden öğretmenlere rahmet, hayatta olanlara ise minnet duygularını iletti.

KADIN, TÜRK TOPLUMUNUN EN DEĞERLİ UNSURUDUR

Konuşmasında Türk toplumundaki kadının tarihsel konumuna da değinen Bakan Memişoğlu, Türk medeniyetinin asırlar boyunca kadına en yüksek değeri veren bir yapıya sahip olduğunu kaydetti.

Bin yıl önce kadına verilen değerin bilim ve sağlık alanındaki somutlaşmış örneklerini sunan Memişoğlu, Kayseri’de 1202 yılında yapılan Gevher Nesibe Şifahanesi’nden örnek verdi. Bakan, "O dönemlerde Avrupa’da insanlar cadı diye yakılırken, bizim medeniyetimiz psikiyatri hastalarını müzikle tedavi ediyordu. Kendi kız kardeşine tıp fakültesi kurup adını veren bir medeniyetten geliyoruz. Cumhuriyetimiz de aynı değerleri devam ettirmiş ve kadınlara seçme-seçilme hakkını birçok ülkeden önce tanımıştır. Bugün anne ve kadın, Türk toplumunun en değerli unsurudur" dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KREŞ VE ANAOKULU MÜJDESİ

Sağlık sektöründeki kadın çalışanların sayısına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, sağlık personelinin yüzde 57’sinin kadınlardan oluştuğunu bildirdi. Bu büyük kitle için daha iyi çalışma koşulları sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bakan, kadın çalışanların annelik sorumluluklarını kolaylaştıracak önemli bir projeyi hayata geçirme hazırlığında olduklarını duyurdu: "Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte hastanelerimize kreş ve anaokulu planlamaları yapıyoruz. Her hastaneye kreş ve anaokulu kazandırmak için çalışıyoruz. Çünkü anne, çocuğunun yakınında olmayı istiyor. Özellikle büyükşehirlerde bu planlamaları hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.