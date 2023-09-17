Bakan Özhaseki: "Yangınlardaki zararlar telafi edilecek"

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Alanya ve Kastamonu'nun Araç ilçelerinde devam eden yangınlardan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yangınları söndürmek için ilgili birimlerin yoğun şekilde çalıştığını ifade eden Özhaseki, şunları kaydetti: