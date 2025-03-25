Bakan Şimşek Londra’dan seslendi: Döviz dalgalanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra’daki yatırımcılarla yaptığı telekonferansta, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan sürecin ekonomiye kalıcı bir hasar vermeyeceğini vurguladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Şimşek Londra’dan seslendi: Döviz dalgalanmasına ilişkin çarpıcı açıklamalar
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Citigroup ve Deutsche Bank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Şimşek, siyasi gelişmelerin enflasyon üzerinde uzun vadeli bir etki yaratmayacağını belirtti. Yatırımcılara seslenen Bakan, ekonomik programın kararlılıkla sürdürüldüğünü ve görevinin başında olduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomi programına tam destek verdiğini vurgularken, son dönemde yaşanan döviz dalgalanmasının nedenlerine de değindi. Döviz talebinin yüzde 60’ının yabancı yatırımcılardan geldiğini, yüzde 30’unun yerli şirketlerden, yüzde 10’unun ise bireysel yatırımcılardan kaynaklandığını açıkladı.

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalar sonrası, Bakan Şimşek hafta sonu bankacılar ve ekonomi kurmaylarıyla kapsamlı toplantılar yaptı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise geçtiğimiz pazar günü Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya gelerek piyasa koşullarını değerlendirdi.

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