Bakan Şimşek’in ağabeyi Yalova’da son yolculuğuna uğurlandı

Emekli ilkokul öğretmeni olan 80 yaşındaki Nazmi Şimşek, yaşadığı Çiftlikköy’de hayatını kaybetti. Şimşek için Sahil Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Bakan Şimşek ve aile bireyleri, namaz öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar Mehmet Mehdi Eker, Fikri Işık ve İsmet Yılmaz da katıldı. Kılınan namazın ardından Nazmi Şimşek’in cenazesi ilçedeki yeni mezarlığa defnedildi.

Bakan Şimşek ve ailesi, defnin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası arkasında kurulan taziye çadırında vatandaşların başsağlığı dileklerini kabul etti.