Yeşilay’dan “ilaçların kötüye kullanımı” uyarısı: Reçetesiz kullanım toplumsal tehdit haline geldi

5 Ağustos’ta Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleşen çalıştay, Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Karakükcü’nün danışmanlığında yapıldı. Programa Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), AMATEM, YEDAM ve üniversitelerin ilgili enstitülerinden uzmanlar katıldı.

REÇETESİZ VE KONTROLSÜZ İLAÇ KULLANIMI ARTIYOR

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, sahadaki deneyimlerini ve gözlemlerini paylaştı. Sunumlarda, reçetesiz ve kontrolsüz ilaç kullanımında yaşanan artışın yalnızca bireylerin sağlığı açısından değil, toplumsal düzeyde de ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

Çalıştayda mevcut durum çok yönlü olarak ele alındı. Katılımcılar, sağlık, güvenlik, eğitim ve denetim alanlarında daha güçlü, sürdürülebilir ve bütüncül işbirliklerinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantıda ortaya çıkan sorun ve ihtiyaçlar doğrultusunda çalışma grupları kurulmasına karar verildi. Bu grupların, ilaçların kötüye kullanımına yönelik önleme, müdahale ve politika geliştirme alanlarında somut öneriler ve çıktılar üretmesi planlanıyor.