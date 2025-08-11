Türk Devletleri Kültür ve Spor Festivali başladı: “21. asır Türklerin asrı olacak”

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılış konuşmasında Türk dünyasının ortak değerlerine vurgu yaptı. Yıldırım, “Bizim dilimiz bir, dinimiz bir, kültürümüz bir, coğrafyamız bir, kaderimiz, geleceğimiz birdir. Biz bir devletiz, Türkleriz. Devletlerimiz ayrı olsa da soyumuz, kimliğimiz birdir. Onun için Türk devletleri teşkilatını kurduk. Teşkilat olarak 200 milyona yaklaşan Türk nüfusuyla 5 milyon kilometrekarelik coğrafyada küresel barış için omuz omuza, el ele çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yıldırım, kültür, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması gerektiğini belirterek, “Türk devletleri olarak yolun çok başındayız. Birlikte gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. 21. asır Türklerin asrı olacak. Bunun ayak seslerini duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“SPORUN MELEK YÜZÜSÜNÜZ”

Konuşmasında özel sporculara hitap eden Yıldırım, “Sizler sporun melek yüzüsünüz” diyerek, Başbakanlığı döneminde Avrupa Atletizm ve Masa Tenisi Şampiyonası’nda madalya kazanan down sendromlu sporcularla yaşadığı anıları paylaştı. Yıldırım, “Engel zihinlerdedir, ön yargılardadır, gönüllerdedir. Eğer gönüllerdeki engeli kaldırırsak hiçbir şey bizim önümüzde duramaz” dedi.

Türk Devletleri Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, engellilerin sporda geldiği noktayı anlatarak, “Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türk devletleri federasyonunu kurmanın, her engelliye sahip çıkıp spor yaptırmanın gururunu yaşıyoruz. Yıllar önce evlere kapatılan, yok sayılan, spor yapamazlar denilen bu çocuklar Sayın Cumhurbaşkanımızın kucak açmasıyla engelliler altın çağını yaşamaktadır” diye konuştu.

Aydın, Türkiye’deki yapılanmanın ardından Türk devletlerindeki özel sporculara da ulaştıklarını belirterek, “Türkiye sınırlarının dışına çıkıp kardeşlerimize ulaşıp onların da spor yapmasının mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ise, “Kardeşliğin sporla birleştiği bir organizasyonda özel çocuklarımızın misafirimiz olması bizi memnun etmiştir. Federasyon başkanına ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılış töreninde, Avrupa Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı kupasını aldı.