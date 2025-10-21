Bakan Tekin: "Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’daki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde düzenlenen “İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak kendilerini Türkiye’nin en büyük ailesi olarak tanımladıklarını söyledi.

Milyonlarca insana hitap ettikleri için bu devasa yapıda sağlıklı bir iletişim mekanizmasının oluşturulması gerektiğini belirten Tekin, şöyle konuştu: “Eğer sağlıklı bir iletişim mekanizması kurulamazsa, bu ailenin fertleri arasında bir uyum tesis edilemezse bu kadar büyük bir yapının başarılı olma şansı, aynı sesi çıkarma şansı, aynı amacı hayata geçirmek için mücadele etme şansı olmaz. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlangıçtan beri en temel hedefimiz bakandan başlayıp en ücra köşedeki arkadaşımıza kadar Milli Eğitim Bakanlığının ne yaptığını bütün fertlerinin bilmesi ve bu bilgi dahilinde bir bütünün parçaları mantığıyla hareket ederek, bütünü tamamlayan, uyumu tesis eden bir şekilde çalışmasını temin etmek, bizim başlangıçtan beri en temel hedefimizdir. Bunu hayata geçirmek için yaptıklarımız, Bakanlık Merkez Teşkilatı'nda birimlerin birbirleriyle iletişim halinde çalışması için yaptıklarımız, okul okul gezerek öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerin hepsinin esprisi burası. Biz Anadolu'daki bütün ilçelere genel müdür düzeyinde arkadaşlarımızı göndererek meramımızı anlattık, anlatmaya çalıştık.”

“HER YAZ EĞİTİM ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK GENELGESİ ÇIKARMA GELENEĞİNİ BAŞLATTIK”

Göreve başladığı tarihten itibaren büyük çoğunluğu programsız olmak üzere okul ziyaretleri yaptığından bahseden Tekin, öğretmenler odasında öğretmenlerle istişareler yaptıklarını ve onlara, istişare kültürü içerisinde olacaklarının sözünü verdiklerini ifade etti.

Yaptıkları buluşmalarda öğretmenleri dinlediklerini ve aldıkları notları hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, “2023 yılının yaz aylarından itibaren her yaz Eğitim Öğretim Yılına Hazırlık Genelgesi çıkarma geleneğini başlattık. Bu genelgenin her birisinde 50'şer 60'şar tane madde oldu. Bunların hepsi bahsettiğim şeylerin hepsi, öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbette, illerde yaptığımız toplantılarda, arkadaşlarımızın ‘çözülmesi gerekir ya da şu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekir’ şeklindeki önerileri, bakanlıktaki ilgili dairelerce değerlendirildikten sonra mevzuat haline dönüştürülerek sahayla paylaşıldı.” dedi.

Tekin, dün Ankara’da programsız bir biçimde bir okul ziyareti yaptıklarını hatırlatarak şöyle devam etti: “Ziyaretimizde öğretmen arkadaşlarımız, aslında bizim de gündemimizde olan bir konuyu ısrarlı bir biçimde dile getirdiler. O da şu, biz ilkokullarımız, ortaokullarımızın, kurumlarımızın tamamında sınava, sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor ve illerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde o okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken, dün gittiğimiz okul böyleydi, 37-38 kişilik sınıflar var. Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var.”

ADRES DIŞI KAYITLARDA DENGESİZLİK UYARISI

Bu konuda bir dengesizliğin bulunduğunu belirten Tekin, “Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz. Okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz ve her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde, sokaklarda, caddelerde okul planlaması yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tekin, bu tür planlamalar yapılmasına rağmen bazı kişilerin çocuklarını kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara yazdırmak için farklı yöntemler denediğini, bunun sonucunda çeşitli olumsuzlukların ortaya çıktığını söyledi. “Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar, yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. ‘Çocuğu aslında oraya yazdıracaktım ama okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi’ şeklinde şeyler ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu. ‘Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil’ ama veli sanki şöyle kayıt parası derse kaydedecektir, edemezler kardeşim. Dün de Altındağ'da gittiğimiz okulda bu konu gündeme geldi. Biz önümüzdeki yıl arkadaşlarımız da zaten çalışıyorlardı. Önümüzdeki yıl yine merkezi sınırlamayla okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız, bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığıyla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda ilgili okullarımızla yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz. Öyle tablolar var ki okulda müzik atölyesi yapmışız, çok baskı geldiği için müzik atölyesini kapatıp, sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyor, tabii çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan, sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar.”

Bakan Tekin, bu yeni sistemin devreye girmesiyle okul yöneticilerinin üzerindeki baskının sona ereceğini belirtti. “Artık taşrada arkadaşlarımız, bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar” diyerek, İçişleri Bakanlığıyla yürütülen çalışmanın temel amacının okul planlamalarının sabote edilmesini önlemek olduğunu yineledi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.