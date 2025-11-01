Bakan Tunç Adıyaman'da konuştu: "Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adıyaman Adliyesi Ek Hizmet Binası’nın açılışına iştirak etti. Bakan Yılmaz Tunç, açılışta yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki adalet süreçlerinden, şehirlerin yeniden inşa sürecine ve 'Terörsüz Türkiye' hedeflerine kadar önemli mesajlar verdi. Tunç, "Birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz" dedi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Tunç, Kahramanmaraş'taki deprem davaları değerlendirme toplantısının ardından Adıyaman'a geldiklerini belirterek, "Adalet binamızın açılışını gerçekleştirdik. Hemen ardından merkeze gelerek Adıyaman Adalet Ek Hizmet Binamızı, idare mahkememizi ve icra dairelerimizin görev yapacağı binayı hizmete açıyoruz" dedi. Tunç, deprem sonrası yargı süreçlerine de değinerek, "Depremin ardından yürütülen yargı süreçlerinde vatandaşlarımızın mağdur olmadan, şehirlerin yeniden inşa sürecinin gecikmeksizin devam etmesi için çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÖNCELİĞİMİZ, DEPREM BÖLGESİNDEKİ 11 İLİMİZİ YENİDEN AYAĞA KALDIRMAK"

Bakan Tunç, 6 Şubat depremlerinin ardından geçen iki buçuk yılda devletin tüm kurumlarıyla yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti. "300 binden fazla konut vatandaşlarımıza teslim edildi. Yıl sonuna kadar 450 bin civarında konut vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz" diyen Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önceliğimiz, deprem bölgesindeki 11 ilimizi yeniden ayağa kaldırmak" diye konuştu.

Adliyelerin sadece beton yapılardan ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Tunç, bu binaların önemini "Burası vatandaşlarımızın hakkını arayabileceği, adalete başvurabileceği bir yer. Adliyelerimiz, sadece yargısal hizmet değil aynı zamanda vatandaşlarımızın hukuki danışma noktası konumunda" sözleriyle açıkladı. Tunç, "Bu anlamda Adıyaman'da yargı hizmetlerini daha da güçlendirmiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ, KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE BİR TÜRKİYE HEDEFİNDEYİZ"

Türkiye'nin 'terörsüz bir yüzyıl' hedefiyle ilerlediğini belirten Tunç, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber birlik ve beraberliği içerisinde inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı terörsüz Türkiye ile inşa edeceğiz" dedi. Terörün 41 yıllık maliyetine dikkat çeken Bakan Tunç, "41 yıldan bu yana terör bize büyük kayıplar getirdi. Ekonomik kayıplarımız, trilyonlarca liramız maalesef terör nedeniyle heba oldu. Eğer terör olmasaydı o trilyonlar milletimize vefayı için harcanmış olacaktı. Ve bugün Türkiye ekonomide kat kat daha ileride olacaktı" şeklinde konuştu.

Yaşanan insani kayıplara da değinen Tunç, "Tabii en önemlisi de büyük acılar yaşadık. Binlerce şehit verdik, gaziler verdik. Dolayısıyla bu acıları bir daha yaşamamak, şehit ailelerimizin ve şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak için Türkiye'yi terörden arındırarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Tunç, "Terörsüz, kardeşlik ve dayanışma içinde bir Türkiye hedefindeyiz" diyerek, önemli bir süreçten geçildiğini belirtti. "Son bir yıldır da Terörsüz Türkiye ile ilgili önemli çabalar söz konusu. Bu konuda parlamentoda da geniş bir mutabakat var. Ve Terörsüz Türkiye Milli Birlik Dayanışma ve Kardeşlik Demokrasi Komisyonunun çalışmaları var" diyen Tunç, atılacak adımların Meclis'in ortaya koyacağı irade doğrultusunda şekilleneceğini söyledi.

Bakan, sözlerini şöyle tamamladı: "Ve çocuklarımıza, geleceğimize huzurlu bir Türkiye'yi inşallah emanet edeceğiz. O da Türkiye'nin daha hızlı gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak. Milletimizin refahını daha da arttıracak. Dünyada da adaleti, hakkaniyeti, mazlumun hakkını daha güçlü savunmamızı sağlayacak. Hep beraber bunu başaracağız diyorum."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindekiler, dualar eşliğinde binanın açılış kurdelesini keserek hizmete açtı. Açılışın ardından bina gezilerek incelemelerde bulunuldu.