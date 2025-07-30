Bakan Tunç'tan 700 PKK'lı tahliye edilecek iddialarına net yanıt: "Kesinlikle doğru değil"

NTV canlı yayınında gündemi değerlendiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terörle mücadelede gelinen noktayı değerlendirdi. Ekonomim'e göre, Tunç, "Terör belasından kurtulmak Türkiye için tarihi bir adımdır. Terör, ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Şehitlerimiz, doktorlarımız, öğretmenlerimiz bu mücadelede hayatlarını kaybetti; bu durum ülkemize büyük zararlar verdi. Eğer terör olmasaydı, bugün Türkiye çok daha gelişmiş bir ülke olurdu" dedi.

Demokratikleşme sürecine de değinen Tunç, "Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve temel hak ile özgürlüklerin genişletilmesi çok önemli adımlardır. Kürtçenin önündeki engeller kaldırıldı; Kürtçe devlet televizyonu kuruldu ve Kürtçe seçmeli dersler açıldı. Özellikle bölgede geçmişte yapılan hatalar giderildi. Teröre zemin hazırlayan unsurlar ortadan kalktıkça, terör örgütleriyle çetin bir mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

“DEVLET BÖYLE BİR PAZARLIĞA GİRMEZ”

Silah bırakma sürecine ilişkin konuşan Tunç, "Bu sürecin kalıcı olması için tüm devlet kurumlarının iş birliği içinde çalışması gerekiyor. Koalisyon dönemlerinde partilerin farklı görüşleri nedeniyle bu başarı sağlanamamıştı. Ancak siyasi partilerimiz görüşlerini açıkça ifade edecektir" dedi.

Bazı çevrelerde dile getirilen iddialara da yanıt veren Bakan Tunç, "Terör örgütünün fesih kararı bir pazarlığın sonucu değil. Devlet böyle bir pazarlığa girmez. Bunun karşılığında şunlar yapılacaktır diye bir husus söz konusu değil. Devlet politikası içerisinde hukuk devletinin gerekleri neyse o yapılır. Eğer TBMM'de kurulacak olan komisyon çalışmalarına başlandığında orada fikirler beyan edilecektir" şeklinde konuştu.

“700 PKK’LI TAHLİYE EDİLECEK” İDDİALARINA YALANLAMA

Bir gazetede çıkan "700 PKK'lı tahliye edilecek" haberine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, “700 PKK’lının tahliyesi şeklinde servis edilen haber, doğru olmayan bir bilgidir. Bu durum, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararının ardından Meclis tarafından henüz yeni bir düzenleme yapılmamasından kaynaklanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin kararını da hatırlatarak, “Örgüt adına suç işleyen kişilerin, ayrıca örgüt üyesi gibi cezalandırılmasına ilişkin düzenleme AYM tarafından iptal edildi. Örneğin, bir terör örgütünün düzenlediği programa ya da toplantıya katılan bir kişi, bu fiili nedeniyle ceza alabilir. Ancak sırf bu nedenle örgüt üyeliği suçu kapsamında ayrıca ceza verilmesi Anayasa Mahkemesi’nce hukuka aykırı bulundu” dedi.

İNFAZ DÜZENLEMESİ VE COVİD İZNİ

Tunç, kamuoyunda "31 Temmuz yasası" olarak bilinen düzenlemeye ilişkin de bilgi verdi. Covid-19 sürecinde çıkarılan izin yasasına işaret eden Tunç, “Bu tarihte izinde bulunanlara yeni bir hak tanındı. Salıverilmesine 5 yıl kalan hükümlüler, cezaevine geri alınmadan denetimli serbestlik kapsamında dışarıda cezalarını çekmeye devam etti” diye konuştu.

Yasal sürecin Meclis takdirinde olduğunu belirten Tunç, “Yeni bir düzenleme Meclis’in takdirindedir, ancak şu ana kadar bu yönde bir değişiklik yapılmadı” dedi. DEM Parti'nin bu konuda herhangi bir teklif sunmadığını belirten Tunç, "Zaten Covid izni düzenlenirken DEM Parti, terör suçlularının da bu haktan yararlanması yönünde bir talepte bulunmuştu" şeklinde konuştu.

ORMAN YANGINLARINA YÖNELİK ADLİ SÜREÇ

Son dönemde artan orman yangınlarıyla ilgili konuşan Adalet Bakanı, "Cumhuriyet başsavcılıklarımız, her olayda adli soruşturmayı derhal başlatıyor. Yangının çıkış nedeni tespit edilmeye çalışılıyor" dedi. 1 Haziran 2025’ten bu yana yürütülen soruşturmalarda 168 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Tunç, bunlardan 39’unun tutuklandığını, 64 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Tunç, “Orman yangınına sebebiyet verme suçundan halen 127 kişi cezaevinde bulunuyor. Bu kişilerin 67’si hükümlü, geri kalanı ise tutuklu olarak yargılanma sürecini bekliyor” bilgisini verdi.

AHMET MİNGUZZİ CİNAYETİ

Bakan Tunç, genç yaşta hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi için de açıklama yaptı: “Ahmet Minguzzi evladımız pırıl pırıl bir evladımızdı. Olay sonrası hemen soruşturma başlatıldı. Hemen ailesini aradım, onlara bu davanın sonuna kadar takip edileceğini, sanıklardan hesap sorulacağını ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da daha sonra aileyi kabul etti, ailenin talepleri oldu. Özellikle suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak bundan sonra yapılması gerekenler varsa yapılması konusunda talepleri oldu.”