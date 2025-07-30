Alltın fiyatları yükseliyor! Fed kararı öncesi piyasalar ne bekliyor?

Gram altın 4 bin 347 liraya yükseldi. Yatırımcılar, Fed’in bu akşam açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Faiz indirimi sinyali altını nasıl etkileyebilir?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Alltın fiyatları yükseliyor! Fed kararı öncesi piyasalar ne bekliyor?
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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesinde yukarı yönlü hareket etti. Dolardaki hafif düşüş, değerli metallere olan talebi desteklerken, yatırımcılar Fed’in gelecekteki adımlarına odaklandı.

Günün ilk saatlerinde yükselişle başlayan gram altın, saat 12.07 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 4 bin 347 lira seviyesine ulaştı. Çeyrek altın 7 bin 266 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 315 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN 3332 DOLARDA

Uluslararası piyasalarda ons altın da yükseliş trendinde. Aynı saatlerde ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 3.332 dolara çıktı. Dolar endeksinde yaşanan yüzde 0,1’lik düşüş, ons altına destek verdi.

StoneX analisti Rhona O’Connell, "Altın fiyatlarını baskılayan birçok faktör var. Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ticaret görüşmeleri sürüyor ancak belirsizlik hâlâ yüksek" ifadelerini kullandı.

FED’İN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen olumlu sinyaller, piyasalarda temkinli iyimserlik yaratırken, gözler bu akşam Fed’in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Para piyasalarında Fed’in bu toplantıda faizleri sabit tutacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ancak eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapılması ihtimali yüzde 67 seviyesinde fiyatlanıyor.

Altın yatırımcıları için Fed’in vereceği mesajlar, önümüzdeki dönem fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip.

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