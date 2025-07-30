ABD, Rusya’daki depremin ardından tsunami alarmı verdi: Hawaii’de panik, tahliyeler başladı

Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’nda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan ülkeler ve bölgelerde tsunami paniği başladı. ABD, Hawaii ve California başta olmak üzere birçok kıyı eyaletinde alarm durumuna geçti.

TÜM UÇUŞLAR DURDURULDU

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, Hawaii’ye ulaşan dalgaların boyunun 1,7 metreye kadar çıktığını açıkladı. Hawaii Valisi Josh Green, Maui Adası’ndaki tüm uçuşların durdurulduğunu, yaklaşık 200 kişinin havalimanı terminalinde mahsur kaldığını bildirdi. Green, “Şimdiye kadar büyük bir dalga görmedik, ancak risk geçene kadar herkesin tedbirli olması gerekiyor” dedi.

ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Hawaii’deki tüm ticari gemilere limanları terk etme çağrısı yaparken, limanlar gelen gemi trafiğine kapatıldı. Halktan yüksek bölgelere veya bina çatılarına çıkmaları istendi. Bu çağrılar üzerine kentte panik oluştu, trafikte uzun araç kuyrukları meydana geldi.

ABD Donanması yetkilileri, limanlardaki gemilerin güvenlik altına alındığını ve tsunami uyarılarının halka eksiksiz ulaştırıldığını belirtti. Sözcü Lydia Robertson, “Önceliğimiz güvenlik” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaparak, “Pasifik’teki büyük deprem sonrası Hawaii’de tsunami riski var. ABD'nin kıyılarına gözlem merkezleri kuruldu” dedi.

CALİFORNİA, OREGON VE WASHİNGTON DA RİSK ALTINDA

ABD Ulusal Meteoroloji Dairesi, tsunami dalgalarının California, Oregon ve Washington eyaletlerini de etkileyebileceğini duyurdu. Dalgaların sırasıyla San Fransisco’ya 00.40, Los Angeles limanlarına ise 01.00’de ulaşmasının beklendiği bildirildi. Monterey County Şerif Ofisi, Moss Landing bölgesinde tahliye çağrısı yaptı. Plajlar boşaltıldı, helikopterlerden halka tsunami uyarıları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kamçatka açıklarında Türkiye saatiyle 02.25’te 8,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Deprem sonrası Rusya’nın Severo-Kurilsk kentinde bazı bölgelerin sular altında kaldığı, 4 metreye varan dalgaların tespit edildiği belirtilmişti.

Aynı zamanda Japonya’da da alarma geçildi. Ülkenin doğusundaki 21 eyalette 1,9 milyondan fazla kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Miyagi eyaletinde 50 santimetrelik tsunami dalgaları kaydedildi.