Halep’e gaz ihracatı Türkiye üzerinden başlıyor: Bakan Bayraktar duyurdu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Halep’e ulaştırılacağını açıkladı. Gaz akışı 2 Ağustos’ta Kilis’ten başlayacak.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderileceğini duyurdu.
Bakan Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan’dan gelen gazın Kilis üzerinden Halep’e ihracatının başlayacağını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı