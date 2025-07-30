Halep’e gaz ihracatı Türkiye üzerinden başlıyor: Bakan Bayraktar duyurdu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan gazının Türkiye üzerinden Halep’e ulaştırılacağını açıkladı. Gaz akışı 2 Ağustos’ta Kilis’ten başlayacak.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Halep’e gaz ihracatı Türkiye üzerinden başlıyor: Bakan Bayraktar duyurdu
Yayınlanma: Güncellenme:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan’dan gelen doğal gazın Türkiye üzerinden Suriye’ye gönderileceğini duyurdu.

Bakan Bayraktar, 2 Ağustos Cumartesi günü Azerbaycan’dan gelen gazın Kilis üzerinden Halep’e ihracatının başlayacağını belirtti.

İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısıİstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısıYurt
Aile hekimlerinden MHRS düzenlemesine tepki geldiAile hekimlerinden MHRS düzenlemesine tepki geldiGündem
Yangının sebebi şaşkına çevirdi! Trafoya dokunan sincap 2 dönümü kül ettiYangının sebebi şaşkına çevirdi! Trafoya dokunan sincap 2 dönümü kül ettiYurt
Bankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlarBankaların faiz oranları güncellendi: En yüksek mevduat faizini hangi banka veriyor? İşte 32 günlük en avantajlı oranlarEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Halep ihracat
Günün Manşetleri
Çekmeköy’de yanan fabrikanın son hali görüntülendi
"Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Bankaların faiz oranları güncellendi Bankaların faiz oranları güncellendi
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik uyarı!
Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak! Meteoroloji uyardı: Sağanak ve sıcaklık aynı anda etkili olacak!