İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı

Kavurucu sıcakların ardından serin hava İstanbul'u etkisi altına aldı. Meteoroloji, Çarşamba ve Cuma günleri arasında gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'a sağanak yağış geliyor! Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarılar gerçekleşti. İstanbul’da uzun süredir etkili olan kavurucu sıcaklıkların ardından serin ve parçalı bulutlu hava yüzünü gösterdi. Megakentte sabah saatlerinde kaydedilen görüntüler, sıcaklığın belirgin şekilde düştüğünü ortaya koyarken, kent genelinde bulutlu hava etkili oldu.

Meteoroloji’nin açıklamalarına göre, Çarşamba ve Cuma günleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Havanın serinlemesiyle birlikte orman yangını riskinin de önemli ölçüde azalacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle alçak kesimlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde yağışın etkisini daha fazla göstermesi bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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