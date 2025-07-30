Aile hekimlerinden MHRS düzenlemesine tepki geldi

25 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla basında çıkan “hastanelerden randevu almak için önce aile hekimine başvuru yapılması gerekecek” yönündeki haberler üzerine Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yazılı açıklama yaptı. AHEF Genel Sekreteri Dr. Gökhan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, aile hekimlerine ulaşan herhangi bir resmi karar olmadığı vurgulandı.

MHRS üzerinden randevu bulamama sorununun, tüm sağlık sistemini etkileyen kronik bir sorun olduğu belirtilen açıklamada, bu yükün aile hekimlerine yönlendirilmesinin mantıksız ve uygulanamaz olduğu ifade edildi.



Açıklamanın tamamı şu şekilde:

RESMİ KARAR SÖZ KONUSU DEĞİL

Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Temmuz 2025 tarihi itibariyle resmi bir duyuru olmadan basın yoluyla Aile hekimine başvurmadan hastanelere randevu alınmayacağı konusunda haberler yaptırılmaktadır. Ancak bu konu hakkında aile hekimlerine ulaşan resmi bir karar söz konusu değildir.

Aile hekimleri tarafından 2. basamak hastanelere ve şehir hastanelerine rezerv randevu denilen uygulama ile randevular alınabilmekte ancak her poliklinik için sadece yüzde 10 civarında bir rezerv randevu ayrılmıştır. Ayrıca bu randevular aile hekimleri tarafından hastanın durumunun aciliyetine ve uzman hekim ihtiyacına göre değerlendirilerek gerçekten ihtiyaç halinde kullanılmaktadır. Yani yoldan her geçen vatandaşın aile hekiminde başvurarak randevu alması için ayrılan bir randevu kotası değildir. Aile hekiminden bu hizmeti beklemekte yine akla ve mantığa aykırıdır. Çünkü ülkemizde tüm sağlık kuruluşlarında yapılan toplam poliklinik hizmetinin zaten yarısını aile hekimleri vermekte iken neredeyse kalan yarısını da aile hekimlerine yönlendirmek zaten büyük angaryalar altında işlemeye çalışan aile sağlığı merkezlerinde kaos yaratacaktır. MHRS üzerinden randevu bulamama sorunu, tüm sağlık sistemini etkileyen kronik bir sorundur. Bu sorunun çözümünü, hâlihazırda aşırı iş yükü altında çalışan ve yeterli fiziki imkânlara sahip olmayan aile hekimlerine yönlendirmekte aramak, krizin sorumluluğunu aile hekimlerine yıkmaktır.

''RANDEVU SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BAŞKA SORUNLAR YARATMAYA GEREK YOK!''

Sevk sisteminin ülkemizde uygulanmasını vatandaşlarımıza daha nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak için aile hekimleri olarak bizler de isteriz. Ancak sevk sisteminin uygulanabilir olması için aile hekimi başına düşen nüfus ortalamasının en fazla 1000-1500 kişi arasında olması gerekir. Şuan itibariyle hekim başına düşen nüfus ortalaması hala 3000 kişi civarında iken aile hekimlerinden hastanelerin sekreterya işlerini ve MHRS memurlarının işlerini yaptırmaya çalışmak hekimlik değil sevk memurluğu sistemine geçiş olacaktır. Aile hekimleri olarak zaten vatandaşlarımızın tanı, tedavi, tarama ve izlemlerini özveri ile yapıyor ve hastalarımıza daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Ancak bu uygulama aile hekimlerinden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımıza ayrılacak süreyi de hekimin elinden alacaktır. Randevu sorununu çözmek için başka sorunlar yaratmaya gerek yok! Sorunların çözümü için gerçek adımlar atılmalıdır.

Aile hekimleri olarak temel taleplerimiz:

-Aile sağlığı merkezlerinin fiziki altyapısının iyileştirilmesi,

-Aile hekimlerine yönelik angarya iş yükünün sonlandırılması

-Hekim başına düşen nüfusun azaltılması,

Bu temel sorunlar çözüldükten ve vatandaşlarımızda yeterli sağlık okuryazarlığı oluştuktan sonra SEVK sistemine geçmek olacaktır.