Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatından MHP’li Feti Yıldız'a ziyaret

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hasan Sınar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı Ankara’da ziyaret etti. Görüşmede yargı süreçleri ve hukuki değerlendirmeler gündeme geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatından MHP’li Feti Yıldız'a ziyaret
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AHMET ÖZER’İN AVUKATINDAN FETİ YILDIZ’A ZİYARET

Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in avukatı Hasan Sınar, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ı Ankara’da ziyaret etti.

Sınar, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Feti Yıldız’a yeni çıkan kitabını takdim ettiğini belirten Hasan Sınar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Ankara’da değerli meslek büyüğüm, Milliyetçi Hareket Partisi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Feti Yıldız’ı ziyaret ettim ve kendisine yeni çıkan kitabımı takdim ettim.”

HUKUK VE YARGI GÜNDEMİ KONUŞULDU

Sınar paylaşımında, Yıldız’ın özellikle adil yargılanma hakkı ve evrensel hukuk ilkeleri konusunda yaptığı değerlendirmelerin önemine vurgu yaptı. Ziyarette güncel yargı süreçlerinin de gündeme geldiği belirtildi.

MHP’li Feti Yıldız, Ahmet Özer hakkındaki süreçle ilgili de daha önce açıklamalarda bulunmuş ve iddianame hazırlanmadan suç isnatlarının yapılmasını eleştirmişti.

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