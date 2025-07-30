Askerlik yerleri açıklandı: Ağustos celp dönemi e-Devlet’te erişime açıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 celp dönemlerinde silah altına alınacak yükümlülerin askerlik yerlerini açıkladı. Sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağustos celp döneminde silah altına alınacak yedek subay, astsubay adayları ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar 30 Temmuz 2025 itibarıyla erişime açıldı.
AĞUSTOS, EYLÜL VE EKİM DÖNEMLERİ KAPSANIYOR
Açıklamaya göre; Ağustos, Eylül ve Ekim 2025 dönemlerinde sevke tabi olacak yükümlülerin askerlik yerleri ve birlik bilgileri belli oldu. Yükümlüler, bu kapsamda hangi tarihte ve nerede görev yapacaklarını öğrenebilecek.
SONUÇLAR E-DEVLET'TE
Sınıflandırma sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil Uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreyle giriş yapılması yeterli.
YÜKÜMLÜLERE ÖNEMLİ UYARI
Bakanlık, yükümlülerin sevk tarihleri ve birliklerine zamanında teslim olmaları konusunda uyarıda bulundu. Sevk evraklarının da e-Devlet üzerinden alınabileceği belirtildi.