İstanbul'da dev asayiş operasyonu: "Huzur İstanbul" uygulamasında 773 kişi gözaltına alındı!

İstanbul genelinde gerçekleştirilen kapsamlı "Huzur İstanbul" uygulamasında binlerce kişi ve araç denetlenirken, çeşitli suçlardan aranan 356 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 773 kişi gözaltına alındı. Operasyonda silah, uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

UYGULAMA İKİ AŞAMALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen denetimler, dün akşam saatlerinde iki aşamalı olarak yapıldı. İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında 212 ayrı noktada, 1497 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi. Bu uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1369 personelin katılımıyla umuma açık yerlerde denetimler yapıldı.

773 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulama süresince toplam 358 bin 779 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 356 şüphelinin de içinde bulunduğu toplam 773 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 29 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 7 kurusıkı tabanca 67 fişek, 1553 gram uyuşturucu madde, 12 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 41 bin 735 lira nakit para ele geçirildi.

Toplam 392 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 9 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldı. Ayrıca 33 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari para cezası kesildi.

Trafik ekipleri tarafından 45 bin 518 araç ve 2991 motosiklet kontrol edildi. 2094 araç ve motosiklet ile 27 sürücüye çeşitli işlemler uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi. Trafik denetimleri kapsamında toplam 924 bin 774 lira trafik cezası kesildi.