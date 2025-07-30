Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Parti yönetimi Beyazgül'ü görevden aldı, yerine vekaleten yeni atama yapıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
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CİNSEL TACİZ SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Beyazgül, işlemleri için emniyete götürüldü. Yetkililer, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceğini bildirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Yaşar Beyazgül’ün görevden “el çektirildiğini” duyurdu. Açıklamada, Beyazgül’ün yerine Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş’ın vekaleten atandığı belirtildi.

İZMİR TEŞKİLATINDA TOPLU İSTİFA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi İzmir teşkilatında kriz yaşanmış, il ve ilçe düzeyinde 29 kişinin istifa ettiği açıklanmıştı. Yaşanan son gelişmelerin ardından partideki yönetim değişiklikleri hız kazandı.

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