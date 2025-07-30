Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları kapsamında, Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kahramankazan-Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

O-4 OTOYOLU'NDA GİŞE SAHASI KAPALI

Hendek Kavşağı 159-160. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışlar bu nedenle trafiğe kapatıldı.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALMASI

Otoyolun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

TAG Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerinde, Batı-İskenderun kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

KONYA-KARAMAN-EREĞLİ ÇEVRE YOLUNA SERVİS YOLU UYARISI

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde, Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

BURSA İSTİKAMETİNDE SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, Bursa yönünde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

ÇANKIRI'DA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI

Çankırı-Eldivan-Şabanözü-Çubuk yolunun 25-40. kilometreleri arasında yapılan asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

İZMİR-MENEMEN'DE ŞERİT KAPATMA

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

ARTVİN'DE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 2-4. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.