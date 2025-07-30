Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Türkiye genelinde kara yollarında yürütülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, sürücülerden bu bölgelerde yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda dikkatli olun!
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Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları kapsamında, Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kahramankazan-Ankara yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

O-4 OTOYOLU'NDA GİŞE SAHASI KAPALI

Hendek Kavşağı 159-160. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. D-100 devlet yolundan otoyola giriş ve çıkışlar bu nedenle trafiğe kapatıldı.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU'NDA ŞERİT DARALMASI

Otoyolun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışmaları dolayısıyla emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

TAG Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerinde, Batı-İskenderun kavşakları arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

KONYA-KARAMAN-EREĞLİ ÇEVRE YOLUNA SERVİS YOLU UYARISI

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometrelerinde, Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’ndaki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla, Çumra-Karaman yönüne gidecek sürücülerin servis yolunu kullanmaları gerekiyor.

BURSA İSTİKAMETİNDE SERVİS YOLU KULLANILIYOR

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle, Bursa yönünde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

ÇANKIRI'DA SATHİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI

Çankırı-Eldivan-Şabanözü-Çubuk yolunun 25-40. kilometreleri arasında yapılan asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

İZMİR-MENEMEN'DE ŞERİT KAPATMA

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu’nun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi kapatıldı. Ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

ARTVİN'DE ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 2-4. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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