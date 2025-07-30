FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı

nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon sürüyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı
Yayınlanma:

FETÖ'NÜN FİNANS AĞINA OPERASYON: 6 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçmiş operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldığı ve alınan ifadeler ile fotoğraf teşhislerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 6 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilere yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?Altın fiyatları yükselişte: 30 Temmuz 2025 altın fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın bugün ne kadar?Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte güncel akaryakıt fiyatlarıEkonomi
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı: Yerine iki yeni atama yapıldıİletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı: Yerine iki yeni atama yapıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

fetö operasyon finans ankara
Günün Manşetleri
6 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
55 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
77 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİSE DARBE!
İBB’YE YENİ OPERASYON!
GREV KARARINI KARAYOLLARI'NA ASTILAR
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Yetki belgesiz satışa ağır ceza!
İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
''TERÖRSÜZ TÜRKİYE'' KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
Tarihte bugün! Tarihte bugün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Pasifik'te 8.8'lik deprem Pasifik'te 8.8'lik deprem
Deprem oldu! Deprem oldu!