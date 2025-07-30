FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada 6 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'NÜN FİNANS AĞINA OPERASYON: 6 GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, geçmiş operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelendiği, teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldığı ve alınan ifadeler ile fotoğraf teşhislerinin değerlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, örgütün güncel finans yapılanması içinde yer aldıkları belirlenen 6 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Şüphelilere yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.