Bakan Uraloğlu duyurdu: 15 Kasım'dan sonra o ücret 17 bin lirayı aşacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliğinin ardından moto-kurye faaliyetlerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, düzenlemenin ilk 6 ayı için tanınan yetki belgesi ücretindeki yüzde 95’lik dev indirimde sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlattı.

Bakan Uraloğlu, son tarihi kaçıranları bekleyen fiyat farkını net bir dille ifade ederek, “Moto-Kuryelere ilişkin belge indiriminde son 11 gün içerisindeyiz. 15 Kasım’dan sonra 1 motosikletiyle yetki belgesi alacak olan moto-kuryeler için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek.” dedi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜZDE 5 İNDİRİM SÜRECEK

Uraloğlu, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte moto-kurye faaliyetlerinin ilk kez kapsamlı bir mevzuata kavuştuğunu da sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, yönetmelik değişikliğinin yayımlandığı tarihten itibaren 2 aylık bir geçiş süreci tanımladıklarını da belirterek, "Mevzuatın yayımlandığı andan itibaren yetki belgesi müracaatlarının doğrudan e- Devlet portalı üzerinden de yapılabilmesine olanak sağladık" dedi.

Bakan, 15 Kasım'dan sonra %95'lik büyük indirimin kalkacağını ancak e-Devlet kolaylığının süreceğini belirterek, “e-Devlet’ten yetki belgesi alacaklar, yetki belgesi ve taşıt kartı ücretinde yüzde 5’lik indirimden faydalanmaya devam edebilecek.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemenin üzerinden geçen süreçte ortaya çıkan tabloya ve sektörün büyüklüğüne ilişkin rakamları da ilk kez paylaştı. Uraloğlu, “10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik.” açıklamasında bulundu. Bakan, düzenlenen bu belgelerin 80 bin 66’sının doğrudan moto-kuryelere verildiğini ifade etti.

FİLONUN %65'İ 3 YAŞINDAN KÜÇÜK

Kayıt altına alınan taşıtların dağılımına da değinen Uraloğlu, "Yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların, 80 bin 752’si motosiklet, 6 bin 676’sı kamyonet, 4 bin 487’si motorlu bisiklet ve 212’si ise otomobil olup bu taşıtların yüzde 65,5’i 3 yaşından küçüktür" dedi.

Kurye faaliyetlerinde en genç filonun 2,2 yaş ortalamasıyla Akdeniz Bölgesinde olduğunu belirten Uraloğlu, "İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin filo yaş ortalaması 2,8’dir.” bilgisini paylaştı.

İSTANBUL TEK BAŞINA ZİRVEDE, TUNCELİ SON SIRADA

Yetki belgelerinin bölgesel dağılımını da paylaşan Bakan Uraloğlu, "En fazla yetki belgesi Marmara Bölgesi’nde düzenlendi. Bölgede 43 bin 969 belge verilmiş, 49 bin 149 taşıt kaydedilmiştir" dedi. İstanbul'un sektördeki ağırlığına dikkat çeken Uraloğlu, "İstanbul tek başına 34 bin 308 yetki belgesi ve 38 bin 372 taşıt ile ilk sırada yer almaktadır" diye ekledi.

Bakan Uraloğlu, "En az yetki belgesine sahip ilimiz ise 13 belgeyle ve 14 taşıt ile Tunceli’dir. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde ise toplam bin 354 belge ve bin 507 taşıt bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

TAŞIMA SÜRESİ TAAHHÜDÜ ARTIK YASAK

Bakan Uraloğlu, yönetmelikle getirilen yeni usul ve esasların vatandaşın aldığı hizmeti de doğrudan etkilediğini vurguladı. Uraloğlu, kurye sektöründe sıkça şikayet konusu olan bazı durumların artık yasaklandığını belirterek, “Artık teslimi mümkün olmayan adreslere gönderi kabul edilmiyor. Taşıma süresi taahhüdünde bulunulması ise yasaklandı" dedi.

Bakan, ayrıca "Alıcısına ulaştırılamayan gönderilerin aynı süre içinde göndericiye geri teslim edilmesi ile bozulabilir gıdaların taşınmasında özel tedbirler alınması zorunlu hale geldi.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, kuryelerin reflektif yelek giydiğini de dile getirerek, “İşletmeler de çalıştırdıkları kuryelere koruyucu ekipman sağlamakla yükümlü oldu.” diye konuştu.