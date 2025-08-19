Bakan Uraloğlu duyurdu: 5g, elektrikli araçlar, demir yolu… Türkiye çağ atlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeşil Kalkınma Vakfı tarafından düzenlenen Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, çevreci ulaşım politikalarının Türkiye'nin öncelikli gündemi haline geldiğini vurguladı. Uraloğlu, demir yolu yatırımlarıyla birlikte 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındığını belirtti.

“2025’te 13 bin 919 kilometre olan demir yolu ağımızı 2028’de 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 600 kilometreye çıkararak çevre dostu ulaşım sistemlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Uraloğlu, bu yatırımlarla hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağladıklarını ifade etti.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 268 BİNİ AŞTI

Türkiye’de elektrikli araç sayısında büyük artış yaşandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2025 Haziran itibarıyla toplam elektrikli otomobil sayısının 268 bini aştığını açıkladı. Şarj altyapısı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “Haziran itibarıyla da ülkemizde 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketi bulunmaktadır” dedi.

Skuter kullanımının yaygınlaştığını belirten Uraloğlu, 26 firmanın yaklaşık 65 bin skuter ile şehir içi ulaşımda hizmet verdiğini kaydetti. Ayrıca, elektrikli araçlara yönelik mevzuat düzenlemeleri ile sektörün dönüşümüne destek verildiğini söyledi.

5G İHALESİ EKİM'DE, İLK SİNYAL 2026'DA

Etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 5G altyapı geçişiyle ilgili yol haritasını açıkladı. “Ekim ayında ihalesini yaparız. 2026'da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G'yi yaygınlaştırmış oluruz” dedi.

Şartnamenin büyük ölçüde hazır olduğunu belirten Uraloğlu, kamu faydasını ve operatörlerin yatırım kapasitesini dengeleyecek bir model üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Uraloğlu, "Yeşil Lojistik Belgesi" uygulamasıyla çevreci taşımacılığın teşvik edildiğini, bu belgeye sahip firmalara yetki belgesi ve taşıt kartı ücretlerinde büyük indirimler sağlandığını söyledi. “Bu uygulamalar, enerji ve kaynak tasarrufu sağlarken çevre dostu taşımacılığı da yaygınlaştırmaktadır” diye konuştu.

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) ile trafik akışının iyileştirilerek emisyonların azaltıldığını belirten Uraloğlu, fiber optik altyapının 20 bin kilometreye çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

HAVACILIK VE DENİZCİLİKTE DE YEŞİL DÖNÜŞÜM

Uraloğlu, havalimanlarında yürütülen “Karbonsuz Havalimanı Projesi” ile Türkiye’nin 50 karbonsuz havalimanı ile dünyada ikinci sırada olduğunu belirtti. Denizcilikte ise hurda gemi yerine yapılan yeni çevreci gemilere 2,5 katına kadar teşvik verildiğini söyledi.

Konuşmasında “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası” projesine de değinen Uraloğlu, tüm ulaşım modlarını kapsayan bu çerçevenin sera gazı salımını sıfırlamaya yönelik stratejik bir adım olduğunu ifade etti. Karayolu, demiryolu, havayolu, deniz yolu ve şehir içi ulaşımda analizler yapılarak geleceğe dair projeksiyonların oluşturulduğunu da belirtti.