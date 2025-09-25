Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın dünya havacılığında ulaştığı başarıya dikkat çekti. Uraloğlu, "Son olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın 12 Eylül tarihli raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük 1624 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu." ifadelerini kullandı.

2018’de açılan İstanbul Havalimanı’nın, Avrupa’nın yanı sıra dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü söyleyen Uraloğlu, havalimanı yapılırken birçok eylemle karşı çıkıldığını hatırlattı. Ancak bugün dünyanın dört bir yanından İstanbul’a bağlanma isteğinin bu yatırımı doğruladığını belirtti.

“YAPARSA AK PARTİ YAPAR” VURGUSU VE TÜRKİYE YÜZYILI

“Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında konuşan Uraloğlu, AK Parti’nin siyaset anlayışını hatırlatarak, "Yaparsa AK Parti yapar" sloganının milletin gönlüne nakşedildiğini söyledi. Uraloğlu, “Kapısını çalmadığımız hane, selam vermediğimiz esnaf, dinlemediğimiz bir yürek kalmayana dek bu buluşmalarımız devam edecek. Çünkü bizim siyasetimiz, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olmaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” çıkışına da değinen Bakan, Türkiye’nin mazlumların sesi ve insanlığın umudu olduğunu kaydederek Filistin’de yaşanan zulümlere karşı Türkiye’nin dimdik durduğunu vurguladı.

Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla önemli bir eşikte olunduğunu ifade etti. Terörün Türkiye’ye 2 trilyon dolarlık fatura çıkardığını belirten Bakan, artık bu kaynağın üretime, teknolojiye ve refaha yönlendirildiğini söyledi.

Tunceli’de açılışı yapılan kara yolu projelerini örnek gösteren Uraloğlu, huzur ortamının turizmi artırdığını dile getirdi. Ayrıca, “Vesayetten arınmış, milletimizin ortak değerlerini yansıtan yeni bir anayasa, 'Türkiye Yüzyılı'nın yol haritası olacaktır.” sözleriyle yeni anayasa ihtiyacının altını çizdi.

İSTANBUL’A 1,6 TRİLYON LİRALIK YATIRIM

İstanbul’un ulaştırma ve haberleşme altyapısına yapılan yatırımları da aktaran Bakan Uraloğlu, "İstanbul'un ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 1,6 trilyon liralık dev yatırımlar yaptık." dedi.

Yatırımları detaylandıran Uraloğlu, "350 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 795 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 357 kilometreden 799 kilometreye çıkardık. 183 kilometre olan otoyol uzunluğunu ise 424 kilometreye çıkardık. İstanbul'un ulusal demir yolu ağını 199 kilometreden 402 kilometreye ulaştırdık." diye konuştu.

Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesine de değinen Bakan, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerle iki şehir arasındaki yolculuğun 80 dakikaya ineceğini söyledi.

İstanbul’un modern metro ağlarıyla donatıldığını hatırlatan Uraloğlu, Marmaray’dan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu’na kadar birçok projeyi sıraladı. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattı ile Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro hattında çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Ayrıca, İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki dağınık anten kulelerinin kaldırılarak yerine aynı anda 100 FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulesi’nin inşa edildiğini hatırlattı.

Konuşmasının sonunda “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları”nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak final programına değinen Bakan Uraloğlu, Adalar’ın da bu vizyonun bir parçası olduğunu belirtti. “Türkiye Yüzyılı, sadece büyük şehirlerin değil, Adalar gibi eşsiz güzelliklere sahip her bir köşemizin kalkındığı bir çağın adıdır.” dedi.

Program kapsamında esnaf ziyareti yapan Uraloğlu, Adalar’da vatandaşlarla da bir araya geldi.